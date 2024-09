Il ruttino dei neonati non va mai sottovalutato: perché è fondamentale

I neonati devono fare per forza il ruttino dopo la poppata? Ecco perché è fondamentale e non va mai sottovalutato.

Diventare mamma è un dono ma tante sono le preoccupazioni che si affollano dopo aver dato alla luce un neonato, tanto per chi già ha figli quanto sopratutto per chi è alla prima volta.

Un dubbio che assilla tante mamme è quello dello ruttino dopo la poppata. È necessario che un neonato lo faccia ogni volta? Come si può aiutare il neonato a farlo? Quali sono le posizioni migliori per favorirlo?

Perché è fondamentale che il neonato faccia il ruttino dopo ogni poppata

Il ruttino ha la funzione di espellere l’aria che il neonato ingurgita insieme al latte durante la poppata. Se ciò non accadesse, l’aria accumulata potrebbe portare a gonfiore e distensione addominale e dunque fastidio.

Man mano che il neonato cresce, il ruttino gli permetterà di favorire lo svuotamento gastrico e una serena digestione. Però, se un neonato non fa il ruttino non c’è da preoccuparsi: non tutti ne hanno bisogno. Per esempio i neonati allattati artificialmente ingurgitano una maggiore quantità di aria rispetto a quelli allattati al seno.

Ciò è dovuto al fatto che spesso la bocca del neonato non aderisce in modo ottimale alla tettarella del biberon e che nel biberon stesso è presente una discreta quantità di aria. Anche i neonati che mangiano molto rapidamente e voracemente tendono ad ingoiare più aria (e generalmente vanno incontro a episodi frequenti di singhiozzo).

Così, è evidente che i neonati allattati artificialmente e quelli che mangiano voracemente, avranno bisogno del ruttino dopo la poppata. Ogni mamma può accorgersi che il suo piccolo ha bisogno di espellere l’aria e di fare il ruttino quando tende a inarcare la schiena e a girare la testa allontanandosi dal seno, talvolta piangendo.

In questi casi è bene sospendere temporaneamente la poppata per consentire al bambino di eliminare l’aria in eccesso. Dopo la poppata, se il neonato mostra fastidi, è sempre bene stimolare per alcuni minuti il bambino per consentirgli di fare un eventuale ruttino.

Le posizioni migliori per favorire il ruttino sono:

posizione verticale con la testa del neonato poggiata sulla spalla. Con una mano sostenere la testa del piccolo mentre con l’altra sollecitarlo dandogli dei colpetti sulla schiena. Sono possibili e normali dei rigurgiti in questa posizione

neonato seduto sul grembo della mamma, di profilo. Con una mano sorreggere il petto e la testa del piccolo, mentre con l’altra dargli delle leggere pacche sulla schiena

neonato sdraiato a pancia in giù sul grembo della mamma. Lei massaggerà energicamente la schiena del piccolo per favorire l’eliminazione dell’aria in eccesso. Questa posizione non è consigliata per i bambini che tendono a rigurgitare facilmente.

Dunque non tutti i bambini hanno la necessità di fare il ruttino appena finiscono di mangiare, e anche quelli che di solito lo fanno, alcune volte non lo faranno ma questo non deve essere motivo di preoccupazione.