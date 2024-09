Perché rischiare situazioni ‘compromettenti’? Con questo trucco nessuno leggerà più le tue chat WhatsApp

Grazie a questo trucco non correremo più il rischio che qualche estraneo metta naso nelle nostre conversazioni su WhatsApp.

WhatsApp è sempre più presente nelle nostre vite. I numeri del resto parlano da sé: sono oltre 2 miliardi gli utenti mensili della piattaforma di messaggistica istantanea acquisita dieci anni fa da Meta. Impressionante anche la mole di contenuti scambiati nelle ormai onnipresenti chat di WhatsApp.

Per molti l’app che consente di messaggiarsi in tempo reale è diventata un insostituibile strumento di lavoro. Da sempre però non mancano i dubbi sulla privacy delle nostre comunicazioni che spesso e volentieri contengono anche dettagli privati che, comprensibilmente, vorremmo tenere per noi senza condividerli con perfetti sconosciuti.

Il rischio che sguardi estranei possano posarsi sui messaggi che abbiamo inviato su WhatsApp è infatti piuttosto concreto. Se Meta crittografa i messaggi end-to-end che “spostiamo” quando passiamo dal vecchio al nuovo smartphone, ben diversa è la situazione quando qualcuno ha un accesso fisico al nostro cellulare. Per evitare che qualcuno possa leggere le nostre chat ci tornerà utile allora questo trucco.

Il trucco per evitare che ci leggano le chat WhatsApp

Poniamo che in un momento di distrazione da parte nostra qualcuno allunghi la mano sul nostro telefono, magari dimenticato su un tavolo, e si metta a spulciare tra le nostre conversazioni WhatsApp. Non parliamo poi dell’eventualità di uno smarrimento o di un furto. Come evitare che i “ladri” di messaggi guardino indisturbati cosa abbiamo scritto?

Non serve per forza aprire l’applicazione per ficcanasare sul nostro WhatsApp. Può bastare visualizzare i messaggi in arrivo sulla schermata di blocco dello smartphone. Sono le famose anteprime dei messaggi. Per evitare situazioni compromettenti possiamo bloccarle seguendo questa procedura su iOS o su Android. Ecco come fare.

I possessori di iPhone dovranno aprire le impostazioni del dispositivo e scorrere verso il basso fino a selezionare “Notifiche”. Dopodiché dovranno trovare e selezionare WhatsApp nell’elenco delle applicazioni. A questo punto, nella sezione “Opzioni” occorrerà cliccare su “Mostra anteprime”. Andrà selezionato “Mai” o “Quando sbloccato” (per chi vuole vedere le anteprime solo quando il telefono non è bloccato).

Su Android dovremo aprire sempre le “Impostazioni” del telefono. Successivamente bisognerà selezionare “App e notifiche” (o soltanto “Notifiche”, in base al modello). Anche in questo caso sarà necessario rintracciare WhatsApp nell’elenco delle app e selezionarlo. Nella sezione “Notifiche” dovremo disabilitare l’opzione “Notifiche sensibili” o “Anteprime notifiche”.

In questo modo nell’anteprima delle notifiche non appariranno più i messaggi di WhatsApp. Continueremo a ricevere le notifiche, ma i dettagli dei messaggi non verranno più visualizzati. Volendo potremo anche impostare un blocco temporaneo di WhatsApp, regolando dalle impostazioni la velocità con cui l’applicazione si blocca. Per riaprire WhatsApp dovremo inserire la password.