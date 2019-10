Un ragazzino di 14 anni si è allontanato dalla casa della zia a Campo dell’Oro, scomparendo. Lanciato un appello per trovarlo.

Unimamme, oggi condividiamo con voi l’appello di una famiglia alla ricerca del figlio scomparso.

Il quattordicenne Alessandro Cesarini è scompars giovedì mattina dall’abitazione della zia a Campo dell’Oro, alla periferia di Civitavecchia.

I genitori hanno lanciato l’appello il giorno successivo alla scomparsa. La mamma e il papà di Alessandro stanno tentando anche la pista dei social per ritrovare il loro bambino.

Ecco che cosa ha scritto papà Cesarini Sergio su Faebook:

“Questo ragazzo e mio figlio

Alessandro Cesarini sparito da Civitavecchia (RM) giovedì mattina da zona campo dell’oro ,

E’ alto 1.70 cm castano indossava scapre Nike , jeans , felpa con cappuccio .

Mio figlio è impaurito e disperato in quanto i servizzi sociali di questa citta’ con continue pressioni mentali fattispecie nel rinchiuderlo immotivatamente dentro una struttura inadeguata per lui, senza specificare al momento la cosa ,essendo impaurito è fuggito da tali persone e minacce.

Io chiedo da padre e faccio questo appello a chiunque abbia visto o notato qualcosa di farmi sapere al più presto, nel caso contattami privatamente, o le istituzioni come meglio credete, Chiedo la massima serieta’ e lo sforzo di memoria e che questo post venga condiviso da amici affinche arrivi il più lontano possibile .

Ringrazio in anticipo tutti quanti per l’aiuto ❤,

Ale torna a casa che papa’ non permette a nessuno di farti del male , tvb puffetto mio.

CONDIVIDETE TUTTI

GRAZIE

3288458790″

L’appello del papà ha ottenuto 6289 Like e 61 198 condivisioni, facendolo diventare virale.

Anche la mamma di Alessandro, Sara Di Giuseppe, ha voluto pubblicare un annuncio.

“Buonasera continuo a mettere foto con la speranza che qualcuno mi aiuti a ritrovare mio figlio, un ragazzo con tanta paura di essere portato via. Per favore aiutatemi a riportare a casa Alessandro. I giorni passano e la paura aumenta ogni secondo, non si vive più, la lucidità ad oggi è poca e fa ancor più paura la mente che viaggia e crea film nella mia testa. Alessandro è un ragazzo buono che spesso si fida di tutti e non vorrei si sia fidato della persona sbagliata: ogni minimo sospetto può essere utile a noi e alle forze dell’ordine. Per favore non trascurate nulla. Tutto può essere importante, aiutateci a riportare mio figlio a casa, ve lo chiede una madre che non vive più, una zia che non vive più, una nonna che con le sue difficoltà non si ferma nella ricerca! Grazie in anticipo”.

Unimamme, noi speriamo che questa famiglia possa riabbracciare presto Alessandro sano e salvo e voi?

Diffonderete questo appello?