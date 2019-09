Sono 4 i bambini scomparsi ritrovati grazie all’iniziativa della squadra di calcio A.S. Roma.

Vi avevamo raccontato della curiosa ma necessaria iniziativa della Roma in occasione del calciomercato: associare alle immagini dei nuovi giocatori quella di bambini scomparsi da casa. Lo scopo era aiutare nelle ricerche, favorendo la diffusione delle immagini. E ad oggi, ci piace dirlo, la Roma ha segnato 4 goal!

Bambini scomparsi ritornano a casa grazie alla A.S. Roma

Questa settimana ben 2 bambini del Kenya sono stati ritrovati e sono stati riuniti con le loro famiglie. A dare il lieto annuncio il profilo Twitter della Roma English.

Domenica un bambino di 13 anni e martedì una bambina di 8.

🛑Brilliant news! A 13-year-old Kenyan boy featured in the #ASRoma announcement video for @HenrikhMkh has been found safe & reunited with his family. The club partnered with the amazing @missingchild_ke in July to raise awareness about cases of children missing in Kenya🛑 pic.twitter.com/MMQExRGj5a — AS Roma English (@ASRomaEN) 16 settembre 2019



L’immagine del bambino era stata pubblicata assieme a quella di Henrikh Mkhitaryan.

Di seguito l’annuncio del ritrovamento della bambina, la cui immagine era stata invece affiancata all’immagine di Chris Smalling.

🛑A fourth missing child has been found! 🛑#ASRoma have today been informed by @missingchild_ke that an 8-year-old Kenyan girl featured in the @ChrisSmalling transfer announcement video has been found safe. On Sunday, another Kenyan child, a 13-year-old boy was also found safe pic.twitter.com/CnQOmkuhEU — AS Roma English (@ASRomaEN) 17 settembre 2019



Subito dopo il ritrovamento è stato nuovamente pubblicato il video con gli altri 11 bambini che risultano ancora scomparsi.

The young girl is the second Kenyan child featured in #ASRoma & @missingchild_ke‘s social campaign to have been reunited with their family. She was one of 12 kids from all over the world featured in the video to announce @ChrisSmalling. We pray the other 11 will be found.🙏 pic.twitter.com/Gg9kXbsfxt — AS Roma English (@ASRomaEN) 17 settembre 2019



Diverse le associazioni coinvolte come Missing Child Kenya e tra le quali anche il Telefono Azzurro per l’Italia.

Commovente il commento di Chris Smalling al video: “Come padre mi rende felice vedere che questa giovane ragazza è stata riunita alle persone amate per il video del mio annuncio. Speriamo di poter aiutare più bambini a ritrovare le loro case“.

Prima di questi ultimi ritrovamenti, una ragazzina inglese apparsa assieme al nuovo acquisto Mert Cetin e un ragazzo belga associato a Davide Zappacosta sono stati ritrovati.

Paul Rogers, responsabile della strategia della Roma, ha così commentato alla Cnn: “Non si tratta per la Roma di essere originali o di cercare una pacca sulla spalla, è davvero cercare di fare il possibile per provare ad aumentare la consapevolezza” Se possiamo aiutare anche poco per trovare qualcuno che abbia un briciolo di informazione che possa aiutare a mettersi in contatto con una delle associazioni, allora sarà una grande cosa“.

E noi ne siamo convinte unimamme!

Sarebbe bello se altre squadre si attivassero in questo senso, siete d’accordo?