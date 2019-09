Una geniale campagna social della squadra della Roma aiuta a trovare bambini scomparsi, il primo successo.

Unimamme, oggi vi parliamo di una bellissima iniziativa in cui la popolarità è stata “sfruttata” a fini benefici.

Bambini scomparsi: un’iniziativa efficace grazie a una squadra

Nel Regno Unito scompare una persona ogni 60 secondi, ma la situazione è ancora più drammatica, stando a Telefono Azzurro, se si prendono in considerazione i bambini.

Solo nel nostro Paese scompare un bambino ogni 2 giorni, 4 su 5 non vengono più ritrovati.

Si parla di bambini e adolescenti, tra cui 10 mila minori stranieri non accompagnati secondo i dati di Europol.

Di recente la As Roma ha deciso di partecipare a un’iniziativa per ritrovare i bambini scomparsi, collaborando con associazioni come Missing People.

Dall’inizio di Luglio, per ogni nuovo acquisto della società è stato realizzato un video in cui si mostrava un nuovo acquisto affiancato dal volto di un bambino disperso segnalato da associazioni come Telefono Azzurro e Missing People, Sos Desaparecidos, Missing Children Kenya.

Per esempio il nuovo arrivato Leonardo è stato associato alla piccola Elena Ramponi, una bimba di 5 anni.

Sono quindi migliaia le visualizzazioni di questi bimbi dispersi che fanno aumentare la possibilità di ritrovarli.

La speranza di ritrovare un bambino scomparso è sempre presente nel cuore dei genitori, dei parenti e di coloro che continuano a cercare, nonostante siano trascorsi anni dalla scomparsa.

I risultati non hanno tardato ad arrivare, attestando quindi questa idea come un’iniziativa potenzialmente vincente.

Il 22 agosto, a Londra, è stata ritrovata una quindicenne precedentemente scomparsa.

Se vi siete incuriositi su asroma potrete trovare maggiori informazioni.

Unimamme, questi sono bambini che hanno bisogno di aiuto, guarderete anche voi il video per farvi un’idea?

Se fossero i vostri non vorreste che fosse fatto tutto l’umanamente possibile per ritrovarli?