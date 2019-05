Baby George ha apprezzato il lavoro che la mamma, Kate Middleton, ha fatto per creare un giardino che permetterà a tutti di stare a contatto con la natura.

In occasione del Chelsea Flower Show, una manifestazione molto importante in Gran Bretagna, la Duchessa di Cambridge, Kate Middleton, ha ideato un giardino. Un giardino che ha progettato lei stessa con l’aiuto di un team di architetti.

Il giardino è stato pensato per risvegliare negli adulti il senso di meraviglia che provavano da piccoli davanti alla natura, ma anche di innescare questa passione nelle nuove generazioni.

I primi “ospiti” del giardino sono stati i baby Royal, i figli di Kate e William.

La bellissima risposta di Baby George alla domanda del padre William

Il giardino ideato da Kate Middleton è molto importante per lei: “Spero davvero che questo bosco che abbiamo creato, in un’enorme collaborazione, ispira davvero famiglie, bambini e comunità per uscire, godersi la natura e la vita all’aria aperta e trascorrere del tempo insieme”.

I figli di Kate hanno passato una bellissima giornata nel giardino insieme ai genitori. Hanno giocato con le altalene, hanno bagnato i piedi nel ruscello e sono stati a contatto con la natura a piedi scalzi.

In un video pubblicato su Instagram della Famiglia Reale si assiste ad un momento molto divertente e molto emozionante. Mentre George, il primogenito che a luglio compirà sei anni, si diverte sull’altalena, il papà gli pone una domanda.

William mentre gioca con il figlio gli chiede: “George, che voto dai al giardino della mamma da 1 a 10”. Lui senza esitare gli risponde: “Venti!“.

Come tanto bimbi anche Baby George può essere considerato un mammone, molto dolce. Anche per George vale il detto: “la mamma è sempre la mamma”.

Un complimento bellissimo che ha fatto sicuramente molto piacere a mamma Kate. La Duchessa ha dato sempre molta importanza alla necessita di “trascorrere del tempo di qualità con la propria famiglia” e di amare i “momenti più semplici come giocare all’aperto”. Come riferito da Vanity Fair, le attività preferite dei due figli più grandi sono correre in giardino, cucinare insieme a lei, e andare a caccia di ragni.

Voi unimamme conoscevate questo giardino ideato dalla duchessa Kate Middleton?