Una baby sitter del quartiere Eur di Roma era in casa durante un furto, ha messo in salvo la bimba ma lei è stata ustionata.

Unimamme ogi vi raccontiamo una vicenda in cui una babysitter ha dimostrato grande prontezza in una situazione critica.

A Roma, nel quartiere Eur, un gruppo di ladri a volto coperto sono entrati in un appartamento al sesto pianto di via Umanesimo, in pieno giorno, per compiere una rapina.

Baby sitter contro rapinatori a Roma

Probabilmente i ladri hanno approfittato di un portone di ingresso chiuso male.

Venerdì 20 la babysitter ventenne stava stirando quando ha sentito dei rumori sospetti provenienti dalla porta di ingresso.

Con enorme lucidità la ragazza ha messo al sicuro la piccola di 16 mesi che stava curando, mentre i genitori erano al lavoro, chiudendo a chiave la porta della stanza da letto.

LEGGI ANCHE > BANDA DI BULLI SI ISPIRA A UN VIDEOGIOCO PER COMPIERE CRIMINI : ACCUSATI DI RAPINA E TENTATO OMICIDIO

Per fortuna la piccina stava dormendo.

Poi la baby sitter è tornata indietro e ha cercato di mettere in fuga i rapinatori impugnando un ferro da stiro.

I due banditi avevano il volto coperto da calze e tenevano in mano dei cacciaviti. Lo scontro è avvenuto nel salotto dove la babysitter è stata aggredita dai malviventi che le hanno strappato il ferro da stiro colpendola più volte.

La ragazza però ha continuato ad urlare e, a un certo punto i ladri se ne sono andati. La donna è andata a controllare la piccola e poi ha chiamato la polizia.

Gli agenti della Polizia di Stato sono arrivati subito, la donna singhiozzava, era sconvolta e ferita, aveva dei lividi e delle ustioni sul corpo.

I genitori sono tornati di corsa e hanno riabbracciato la figlia incolume grazie anche al coraggio della donna.

Unimamme, voi che cosa ne pensate di questo fatto riportato su Il Messaggero?