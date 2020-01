Una bimba di 1 anno è caduta in piscina ed è stata salvata dal fratello, è stata dichiarata morta 2 volte, ma alla fine si è svegliata e ora si sta riprendendo.

Bimba cade in piscina e rischia di morire

Venerdì scorso Lillian Tallboys, una bimba di 1 anno, stava giocando con i suoi 3 fratelli maggiori quando è scivolata ed è caduta in una piscina sul retro della casa. Il fratello maggiore di Lilian ha sentito la bambina che gridava dal retro e si è precipitato in suo soccorso. “Lui è corso fuori, ha visto Lilian galleggiare sulla schiena, si è buttato in acqua e l’ha tirata fuori”. Il fratello le ha dato un colpo sulla schiena per fargli sputare l’acqua ed è corso in casa. La mamma di Lilian ha iniziato a farle la rianimazione mentre chiamava il 911. La piccina è stata portata subito presso l’ospedale più vicino.

I medici hanno dichiarato morta la bimba, ma la mamma non era convinta. Lei insisteva che si sentisse ancora un battito e ha implorato i sanitari di continuare a rianimare Lilian. Poco dopo la piccola è stata dichiarata nuovamente morta. Mentre attendeva l’arrivo di un esaminatore la mamma di Lilian ha sentito un battito e ha messo una mano sul petto della piccina. A quel punto la mamma ha visto tornare sul corpo della figlia un po’ di colore.

Lilian le ha anche afferrato una mano.

Su Go Fund me, dove è stata avviata una raccolta fondi, la mamma di Lilian ha continuato ad insistere sul fatto che la figlia fosse viva. Ed in effetti era vero. Lilian ha continuato a mostrare segni di miglioramento. “Siamo benedetti per le capacità e il duro lavoro dello staff PICU e le preghiere di tutti. Come questa sera, il suo cuore sta di nuovo battendo da solo. I suoi polmoni continuano a migliorare ma ha ancora bisogno del ventilatore. Lilian è davvero la nostra benedizione e un Miracolo di Natale.Ringraziamo Dio per aver scelto Lilian per essere una grande combattente.” Ora la famiglia d Lilian chiede di donare per aiutare a coprire i costi delle cure. Per il momento sono stati raccolti 13 mila dollari su 100 mila.

