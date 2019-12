Un gatto ha soffocato una bambina.

Unimamme, oggi vi raccontiamo una drammatica vicenda svoltasi in Ucraina dove un gatto ha ucciso una bambina che dormiva nella sua culla.

Felino uccide un bambino: tutta la storia

Una piccina di 9 mesi, Alexandra, è morta soffocata dal suo gatto in una piccola cittadina dell’Ucraina, a 125 miglia da Kiev. La sua mamma, la 22enne Senezhana, stava facendo i mestieri di casa e aveva messo la figlia a dormire nella sua culla. Il gatto, forse attirato dal tepore del latte e dalle copertine è saltato dentro la culla e si è accucciato sopra la piccola, impedendole di respirare. Quando la mamma è andata a controllare la piccina ha visto il gatto saltare giù dalla culla, mentre la figlia non respirava più.

La donna ha chiamato subito i soccorsi, ma purtroppo la bambina è morta per asfissia. Halyna Zakharchuk, paramedico del villaggio, ha dichiarato: “c’era odore di latte, un luogo caldo, è entrato nella culla per scaldarsi. Abbiamo trovato la bambina in uno stato di morte clinca. Siamo corsi lì e abbiamo tentato di resuscitarla per 30 o 40 minuti“. Un membro della polizia locale: Pavlo Darmorgrai, ha commentato: “la mamma ha visto il gatto sopra la bambina, che dormiva sopra la sua testa, la bimba era già morta”. La piccola era figlia unica. Non è ancora chiaro cosa abbia causato l’immane tragedia. La polizia ha detto che si è trattato di una morte accidentale “non prenderemo nessun provvedimento nei confronti della madre, capiamo che ora in famiglia c’è un grande problema psicologico”. Unimamme, cosa ne pensate di questa vicenda di cui si parla sul Daily Mail?

