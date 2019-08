In un parco giochi dei bambini litigano per l’altalena. A seguito della lite, un papà finisce in ospedale,a picchiarlo i genitori degli altri bambini.

Una brutta vicenda è avvenuta in un paese in provincia di Savona, in Liguria. Qualche giorno fa, in un parco giochi del paese dei bambini hanno iniziato a litigare per chi dovesse salire per primo sull’altalena.

Un litigio come un altro, chi frequenta con figli o nipoti, i parchi giochi ha assistito molto spesso a litigi tra bambini su di chi fosse il turno per usare una giostra piuttosto che un’altra. Di solito, anche se intervengono i genitori, si cerca di trovare una soluzione che vada bene a tutti.

Questa volta però la lite da verbale è diventata anche fisica. A farne le spese il padre di un bambino coinvolto nel litigio.

Dei bambini litigano per l’altalena: un papà pestato a sangue da altri genitori

Venerdì scorso in un parco giochi di Carcare, in provincia di Savona, dei bambini hanno iniziato a litigare tra di loro per decidere chi doveva salire sull’altalena. Vedendo i figli litigare sono intervenuti anche i genitori, ma la situazione non è migliorata, anzi. E’ nato un battibecco tra un padre ed una madre. La lite ha visto coinvolti delle famiglie albanese che risiedono nella zona.

Anche se gli animi erano accesi, ognuno ha poi preso la sua strada. Sembrava finita qui, ma il giorno dopo, come riportato anche da il Fatto Quotidiano, il marito della donna, che sono residenti a Cairo Montenotte, e due suoi amici, hanno visto l’uomo del litigio, che era in un bar. A questo punto hanno iniziato ad aggredirlo, lo hanno preso alla sprovvista. Uno dei tre lo ha afferrato alle spalle e gli altri due sono intervenuti colpendolo con calci e pugni. Dopo averlo picchiato, gli uomini della “spedizione punitiva” sono scappati.

L’uomo picchiato è stato portato in urgenza all’ospedale ed ha riportato varie ferite, un trauma cranico ed una frattura del setto nasale. I medici gli hanno dato 30 giorni di prognosi.

Leggi anche > Genitori e figli al parco giochi: 10 consigli su cosa è meglio non fare!

Voi unimamme cosa ne pensate di questa aggressione? Si può per un motivo così futile essere aggrediti così violentemente?