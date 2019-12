Bambini maltrattati all’asilo, le telecamere hanno scoperto le maestre e una suora. Arrestate.

Ancora maltrattamenti in una scuola d’infanzia a danno dei bambini. Le telecamere nascoste dai carabinieri hanno scoperto le maestre. Una di loro è una suora. e sarebbe la direttrice dell’istituto. Una bruttissima storia che viene dalla provincia di Piacenza. Le maestre e la suora sono state poste agli arresti domiciliari. Ecco che cosa è successo.

Bambini maltrattati all’asilo, tra le maestre anche una suora

Tre maestre di scuola d’infanzia, tra cui una suora, sono state arrestate dai carabinieri di Piacenza per maltrattamenti ai danni dei bambini dell’asilo dove lavorano. Le tre donne sono state poste agli arresti domiciliari. Gli abusi sono stati commessi nei confronti dei piccoli che frequentavano la scuola d’infanzia San Giovanni Bosco di San Polo, nel Comune di Podenzano, in provincia di Piacenza.

Le maestre sono state scoperte grazie alle telecamere nascoste all’interno dell’asilo dai carabinieri del comando provinciale di Piacenza durante le indagini aperte a seguito della denuncia di una mamma. La donna è andata dai carabinieri dopo che il figlio le aveva raccontato che era stato picchiato dalle maestre. Prima di rivolgersi ai militari, tuttavia, la donna aveva chiesto spiegazioni sull’accaduto alle maestre, le quali però non le avrebbero dato risposte soddisfacenti. Da qui la decisione di sporgere denuncia.

Le telecamere nascoste nelle aule della scuola d’infanzia dai carabinieri, senza che le persone coinvolte se ne accorgessero, hanno confermato quanto denunciato dalla mamma del bambino. Le maestre e la suora maltrattavano i bambini. Parte delle immagini video sono state rese pubbliche dai carabinieri e riprese dalla stampa. Le indagini sono state coordinate dalla Procura di Piacenza.

Stando a quanto emerge dalle indagini e dalle immagini mostrate nel video reso pubblico, le maestre e la suora non avrebbero usato vera e propria violenza fisica nei confronti dei bambini, piuttosto minacce, umiliazioni e intimidazioni. Che comunque non sono poca cosa. I bambini, come riporta Piacenza 24, sarebbero stati trattati con modi bruschi, apostrofati con frasi pesanti e umiliati con parole e atteggiamenti. Nei prossimi giorni dovrebbero emergere nuovi dettagli sul caso.

Nel frattempo le due maestre e la suora si trovano agli arresti domiciliari.

Purtroppo, si tratta dell’ennesimo caso di maltrattamenti di bambini in un asilo. Tante, troppe storie di questo genere vi abbiamo raccontato. Tra l’altro si tratta della terza vicenda che si verifica in provincia di Piacenza in poco tempo.

Che dire unimamme? L’auspicio è che questi fatti si verifichino sempre meno. I bambini vanno protetti e accuditi non maltrattati. Giusto?

