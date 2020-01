Un bambino inglese di 3 anni, Romeo Teixera aveva un tumore, ma i medici non hanno riconosciuto i sintomi e il piccolo è morto.

Romeo Teixera era un bimbo di 3 anni che non è stato curato adeguatamente per i sintomi che dimostrava ed è morto.

Bimbo di 3 anni ha un tumore, ma non viene riconosciuto

Leandro, il suo papà, racconta che Romeo, nel gennaio del 2019, aveva avuto 5 attacchi epilettici in 2 ore, ma la terribile diagnosi che l’ha portato via non è stata fatta fino a giugno. I medici infatti pensavano che Romeo avesse solo la febbre. “Un giorno sono tornato a casa dal lavoro e Romeo ha provato a fare un passo ed è subito caduto” ricorda il papà, così il piccino è tornato in ospedale. Lì hanno scoperto che aveva un tumore di 12 cm. in testa. Nei successivi 6 mesi Romeo e i suoi hanno fatto dentro e fuori dall’ospedale. Romeo ha ricevuto le cure del caso, ha fatto la chemioterapia, ma purtroppo questa non è bastata a salvargli la vita.

“Alla fine l’abbiamo portato a casa perché vedevamo che il trattamento non funzionava e volevamo che fosse a suo agio per il tempo che gli rimaneva“. Infine Romeo ha contratto un’infezione che il suo corpo provato non ha potuto sconfiggere. Il bimbo è morto il 30 dicembre dell’anno scorso. Sulla pagina Facebook dedicata Leandro ha scritto: “il 30 dicembre del 2019, il nostro soldato Romeo ha avuto le sue ali alle 5 del mattino, il nostro cuore è spezzato, vola alto, hai reso la tua mamma e il tuò papà molto orgogliosi. Riposa in pace, ti amiamo tutti moltissimo, ci rivedremo presto“. Ora i genitori vogliono esaudire l’ultimo desiderio di Romeo, avere dei motociclisti al suo funerale. Unimamme, cosa ne pensate di questa drammatica vicenda di cui si parla sul Mirror?

