Un nonno e uno zio sono stati condannati a 7 mesi di reclusione per aver lasciato un bimbo di 4 anni chiuso in auto per un’ora.

La vicenda si è svolta il 12 gennaio del 2016 a Ostia, vicino a Roma

Bambino di 4 anni lasciato in auto: il processo ai responsabili

La vicenda si è svolta il 12 gennaio del 2016 a Ostia, vicino a Roma dove, due uomini di origine cinese ma residenti in Italia da molti anni, il nonno cinquantanovenne Anzhong Wang e lo zio trentasettenne Shuangwu Wang, hanno lasciato il nipotino di 4 anni solo in auto per un’ora.

I due avevano parcheggiato la Bmw abbandonando il piccino con tutti i finestrini completamente alzati, senza un filo d’aria.

I due uomini si sono poi allontanati senza preoccuparsi del piccolo. Verso le 6 del pomeriggio un gruppo di persone ha sentito il piccino piangere e invocare la mamma. Così hanno chiamato i carabinieri che sono intervenuti prontamente e hanno cercato di spiegare al bimbo come aprire le serrature.

Il piccino ha provato a sbloccarle ma senza esito, riprendendo a piangere più forte di prima. A quel punto i carabinieri hanno distrutto un finestrino dell’auto per liberare il bambino. Quando sono arrivati i parenti del bambino hanno spiegato di essere stati dal commercialista e che la madre del bimbo stava lavorando in un bar.

Nel corso del processo gli accusati hanno detto di aver compreso il loro errore e si sono scusati.

Il pm Gianluca Mazzeri ha chiesto però, per loro, una condanna a 1 anno di carcere per abbandono di minore. Il giudice ha riconosciuto invece 7 mesi al nonno e allo zio.



Per fortuna qualcuno si è accorto del bimbo e ha dato il via al salvataggio.

