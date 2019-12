I botti di capodanno possono essere pericolosi. Per questo ci sono campagne di sensibilizzazione con cartelli shock, come quello del Comune di Ciampino.

A Capodanno in molti seguono la tradizione di far esplodere i fuochi d’artificio o i botti. Purtroppo sono tanti gli incidenti che avvengono nei giorni successivi alla notte di Capodanno. L’anno scorso ci sono stati 216 feriti un tutta l’Italia, di cui 41 minorenni e 13 casi gravi. Come ha spiegato il chirurgo Giorgio Pajardi le ferite causate da botti e petardi possono essere paragonate a quelle di guerra: “i tessuti si bruciano, coinvolgendo ossa, tendini, nervi.

Per quanto le opzioni ricostruttive chirurgiche oggi possano fare molto, queste lesioni a volte sono purtroppo irreversibili”. Un problema molto grave, ma che ancora in molti sottovalutano: “Si tende ancora a sottovalutare l’entità del problema. Da noi all’Ospedale San Giuseppe di Milano, dove arrivano i casi più complessi, quasi sempre per trasferimento secondario, subito dopo Capodanno abbiamo mediamente 3 giorni ininterrotti di sala operatoria”.

Botti di Capodanno: i cartelli shock del comune di Ciampino

Sono molti i Sindaci che attraverso dei comunicati invitano la cittadinanza ad attenersi dall’uso dei botti di Capodanno. Un esempio è il Sindaco di Ciampino, Daniela Ballico, che in una nota ha fatto capire che è meglio non sparare i botti sia perché possono essere un rischio per le persone, ma anche per tutelare gli animali domestici che possono spaventarsi a seguito di un’esplosione.

Il Sindaco ha fatto sapere: “Un’esplosione di paura per gli animali domestici, un rischio per noi e chi ci è intorno. Per questo i sindaci dei Comuni di Ciampino, Colonna, Frascati, Grottaferrata, Monte Porzio Catone, Montecompatri, Rocca di Papa e Rocca Priora, hanno aderito alla campagna di sensibilizzazione verso un divertimento consapevole e responsabile, senza bombe o petardi, durante le festività natalizie e in particolare nella notte di Capodanno”.

I festeggiamenti sono ammessi, ma con prudenza: “Festeggiare sì, ma con giudizio e con buon senso: evitando rischi per le persone e di terrorizzare i nostri animali, domestici e non. Senza acquistare prodotti dannosi e di dubbia provenienza. Si può festeggiare in tanti modi, sta a noi trovare quello giusto restando nei limiti del consentito e di una civile convivenza”.

L’immagine della campagna di sensibilizzazione è molto forte: “dita mozzate con mano monca al seguito una scritta “Datti una mano“. Sotto le dita mozzate compaiono un cucciolo con gli occhioni grandi e tristi ed un gattino sotto una coperta: “Pensa a loro…Non sparare, festeggia!”.

Voi unimamme avete previsto dei botti di Capodanno per festeggiare l’anno nuovo? Vi iace l’iniziativa del Sindaco di Ciampino? Cosa ne pensate?

