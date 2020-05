Coronavirus in Italia: continua il calo dei morti e malati. I dati sull’epidemia aggiornati al 1° maggio.

Si consolida l’andamento discendente della curva dell’epidemia di Coronavirus in Italia. I malati continuano a diminuire anche se meno di ieri ma diminuiscono anche i morti. Oggi si registrano meno guariti, ma comunque sopra i 2 mila casi. Il numero complessivo delle persone contagiate da Covid-19 in Italia è di 207.428 dall’inizio dell’epidemia. Un numero che comprende le persone malate o attualmente positive, quelle decedute e quelle guarite. L’incremento giornaliero di questo numero oggi è di 1.965 casi, leggermente superiore ai 1.872 di ieri. La percentuale è di +0,96% dal +0,92% di ieri, con una minima variazione.

Il numero dei tamponi giornalieri è salito ancora superando i 70 mila la giorno, un nuovo record, pari a 74.208 tamponi in un giorno. Il rapporto tra contagi e tamponi oggi è del 2,6%, ieri era al 2,7%, scende dello 0,1% segnando il valore più basso.

L’altra buona notizia è che continuano a diminuire i pazienti ricoverati negli ospedali, con le terapie intensive che scendono sotto i 1.600 pazienti in tutta Italia. Di seguito i dati in dettaglio.

LEGGI ANCHE –> LE OSTETRICHE NELL’EMERGENZA CORONAVIRUS | DIMENTICATE E DISCRIMINATE | VIDEO

Coronavirus in Italia: continua il calo dei morti e malati, dati aggiornati

È confermato il calo dei contagi da Covid-19 in Italia anche nei dati di oggi pubblicati dalla Protezione Civile con comunicato stampa. Anche se molto inferiore al dato di ieri, quando sono stati 3.106 casi in meno, continua il calo delle persone malate o attualmente positive al Coronavirus, che oggi scendono di 608 casi, portando il numero complessivo a poco più di 100 mila, pari a 100.943. Scende nettamente rispetto a ieri il numero dei guariti, che rimangono comunque sopra i 2 mila casi giornalieri, oggi con 2.304 casi, rispetto alle 4.693 di ieri, portando il numero complessivo dei guariti in Italia sopra quota 78 mila, pari a 78.249 persone guarite o dimesse dall’inizio dell’epidemia.

In calo il numero dei decessi, che rimane sempre troppo alto ma che oggi è di 269 casi, meno dei 285 di ieri. Il numero dei morti in Italia per il Coronavirus supera i 28 mila, arrivando a 28.236 persone decedute dall’inizio dell’epidemia.

LEGGI ANCHE –> NESSUNO DEI BAMBINI È RISULTATO POSITIVO AL CORONAVIRUS: LO STUDIO MODELLO

Casi di Covid-19 in Italia aggiornati a venerdì 1° maggio 2020



100.943 attualmente positivi al Covid-19 : -608 casi dal 30 aprile (ieri erano diminuiti di 3.106 casi, l’altro ieri meno 548 casi, martedì -680 casi, lunedì -290 casi; domenica 26 aprile erano aumentati di 256 unità; sabato erano diminuiti di 680 casi, venerdì 24 aprile -321 casi);



: (ieri erano diminuiti di 3.106 casi, l’altro ieri meno 548 casi, martedì -680 casi, lunedì -290 casi; domenica 26 aprile erano aumentati di 256 unità; sabato erano diminuiti di 680 casi, venerdì 24 aprile -321 casi); 78.249 i guariti : pari a +2.304 da ieri ;

: pari a ; 28.236 i morti: pari a +269 da ieri.

Il numero complessivo dei contagi di Covid-19 in Italia dall’inizio dell’epidemia è di 207.428 casi, rispetto ai 205.463 di ieri.

Tra i 100.943 positivi al Coronavirus alla data del 1° maggio:

81.796 si trovano in isolamento domiciliare ( +88 in un giorno )



si trovano ( ) 17.569 sono ricoverati con sintomi ( -580 pazienti in un giorno )



sono ( ) 1.578 sono in terapia intensiva (ieri arano 1.694, -116 in un giorno).

Continua il calo dei ricoveri in ospedale. Oggi per il 28° giorno consecutivo diminuiscono i pazienti ricoverati nelle terapie intensive d’Italia, che scendono di 116 unità, rispetto alle 101 di ieri, portando il numero complessivo dei ricoveri sotto i 1.600, pari a 1.578 in Italia Italia. Scendono anche i pazienti ricoverati per Covid-19 negli altri reparti ospedalieri, oggi sono 580 in meno, un calo inferiore ai 1.944 di ieri ma che si conferma comunque costante e fa scendere i ricoveri complessivi sotto i 18 mila, pari a 17.569 in tutta Italia.

La distribuzione dei casi di Covid-19 su base regionale al 1° maggio 2020.

Sono buoni i dati della Lombardia per quanto riguarda il calo dei ricoveri in ospedale, ma rimane ancora alto il numero dei nuovi contagi. Nelle terapie intensive della regione i ricoveri scendono sotto le 600 unità, con 42 pazienti in meno, dai 605 di ieri ai 563 complessivi di oggi. Diminuiscono di 206 pazienti, invece, i ricoveri negli altri reparti, passando dai 6.834 di ieri ai 6.628 di oggi. Purtroppo riprende a salire il numero dei contagi complessivi giornalieri, oggi con +737 casi dai +598 di ieri. I casi totali di Covid-19 in Lombardia è di 76.469 dall’inizio dell’epidemia.

Che ne pensate unimamme?

LEGGI ANCHE –> LE PREVISIONI SULLA PANDEMIA DI CORONAVIRUS | QUANDO FINIRÀ IN ITALIA E NEL MONDO

Informazioni aggiornate in tempo reale sulla diffusione dei casi di Covid-19 in Italia le trovate sul sito web del Ministero della Salute.

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.