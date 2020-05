Coronavirus in Italia: frena la diminuzione dei decessi. I dati aggiornati al 2 maggio 2020.



I dati del 2 maggio sull’epidemia di Coronavirus in Italia confermano l’andamento in discesa della curva epidemica ma oggi sono meno buoni di ieri. Diminuiscono, infatti, i guariti, che tornano sotto le 2 mila unità, il calo dei malati o attualmente positivi è nettamente inferiore a quello dei giorni scorsi e purtroppo i morti tornano a salire sopra i 400 casi, vicino ai 500.

Il numero complessivo dei contagi di Covid-19 in Italia dall’inizio dell’epidemia è arrivato a 209.328 casi, che comprendono attualmente positivi, deceduti e guariti. L’incremento giornaliero di questo numero è oggi di 1.900 casi, rispetto ai 1.965 di ieri, con una variazione percentuale di poco inferiore all’1%, pari al +0,92% dal +0,96% di ieri e uguale al +0,92% dell’altro ieri. Variazioni che confermano comunque l’andamento al ribasso della curva epidemica.

I tamponi effettuati oggi sono 55.412, rispetto al numero record di 74.208 ieri, con un rapporto tra contagi e tamponi in rialzo, al 3,4%, ieri invece era al 2,6%, il valore più basso registrato. Di seguito i dati sull’epidemia in dettaglio.

Coronavirus in Italia: rallenta la diminuzione dei decessi, i dati aggiornati

Continua la discesa dei casi di Coronavirus in Italia, sebbene a ritmo più rallentato. Il numero delle persone attualmente positive o malate scende a 100.704, con un calo di soli 239 oggi, rispetto ai meno 680 ieri e ai meno 3.106 dell’altro ieri. Oggi sono di meno anche i guariti, che tornano sotto i 2 mila casi, pari a 1.665 persone guarite o dimesse nelle ultime 24 ore. Il numero compressivo è di 79.914 dall’inizio dell’epidemia. Purtroppo, il dato negativo di oggi è quello relativo ai morti, che torna a salire di nuovo ed è di 474 persone decedute, in deciso aumento rispetto alle 269 di ieri e alle 285 dell’altro ieri. Stando a quanto segnalato dalla Protezione Civile, tuttavia, il dato odierno riguarderebbe anche 280 decessi extraospedalieri avvenuti ad aprile ma registrati solo oggi. Il numero dei deceduti quindi sale ma per i morti non conteggiati nei giorni precedenti. Pertanto, considerando solo oggi e togliendo i 280 decessi di aprile non registrati, i morti nelle ultime 24 ore sarebbero 194. Un numero dunque che si conferma in calo. I decessi sono arrivati a 28.710 dall’inizio dell’epidemia.

Casi di Covid-19 in Italia aggiornati a sabato 2 maggio 2020



100.704 attualmente positivi al Covid-19 : -239 casi dal 1 maggio (ieri erano diminuiti di 608 casi, giovedì 30 aprile di 3.106 casi, mercoledì di 548 casi, martedì -680 casi, lunedì -290 casi; domenica 26 aprile erano aumentati di 256 unità; sabato erano diminuiti di 680 casi, venerdì 24 aprile -321 casi);



: (ieri erano diminuiti di 608 casi, giovedì 30 aprile di 3.106 casi, mercoledì di 548 casi, martedì -680 casi, lunedì -290 casi; domenica 26 aprile erano aumentati di 256 unità; sabato erano diminuiti di 680 casi, venerdì 24 aprile -321 casi); 79.914 i guariti : pari a +1.665 da ieri ;

: pari a ; 28.710 i morti: pari a +474 da ieri.

Il numero complessivo dei contagi di Covid-19 in Italia dall’inizio dell’epidemia è di 209.328 casi, rispetto ai 207.428 di ieri.

Tra i 100.704 positivi al Coronavirus alla data del 1° maggio:

81.808 si trovano in isolamento domiciliare ( +12 in un giorno )



si trovano ( ) 17.357 sono ricoverati con sintomi ( -212 pazienti in un giorno )



sono ( ) 1.539 sono in terapia intensiva (ieri arano 1.578, -39 in un giorno).

Si conferma il dato positivo del calo dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, che scende per il 29° giorno consecutivo: oggi con 1.539 ricoveri, in calo di 39 pazienti da ieri (quando erano complessivamente 1.578). Un calo inferiore ai 116 di ieri ma che conferma l’andamento discendente. Diminuiscono anche i ricoveri negli altri reparti di ospedale, oggi con meno 212 pazienti, mentre ieri il calo era stato di -580.

La distribuzione dei casi di Covid-19 su base regionale al 2 maggio 2020.

