Coronavirus in Italia: scendono ancora i positivi, più di 70 mila guariti. I dati aggiornati al 29 aprile.

Nella giornata del 29 aprile si conferma il calo dei contagi di Coronavirus in Italia, con la curva epidemica in discesa ormai da diversi giorni. Il numero dei casi totali di Covid-19 ha raggiunto i 203.591 dall’inizio dell’epidemia, con un incremento oggi di 2.086, in leggero calo dai 2.091 di ieri. Casi che comprendono gli attualmente positivi, i deceduti e i guariti. L’incremento percentuale giornaliero oggi è del +1,04% rispetto al +1,05% di ieri. Un dato che conferma l’andamento al ribasso della curva epidemica.

Oggi i tamponi effettuati sono 63.827, un numero elevato e maggiore dei 57.272 di ieri. Il rapporto tra contagi e tamponi scende oggi al 3,3%, il valore più basso registrato finora. Il precedente era stato del 3,6% il 25 aprile. Di seguito i dati in dettaglio.

Coronavirus in Italia: scendono i positivi, più di 70 mila guariti, i dati aggiornati

I dati comunicati oggi dalla Protezione Ciivile con comunicato stampa ci confermano il calo dei contagi di Coronavirus in Italia. Il numero degli attualmente positivi scende oggi di 548 unità, un numero inferiore ai -680 casi da ieri ma che conferma il calo costante degli ultimi giorni, portando il numero dei casi complessivi a 104.657 alla data del 29 aprile. Si tratta delle persone al momento malate, in casa in isolamento o ricoverate in ospedale.

Rimane ancora alto il numero dei morti, che oggi sono 323, meno dei 382 di ieri, ma sempre sopra i 300 casi. Il numero complessivo dei decessi in Italia sale a 27.682 dall’inizio dell’epidemia. Rimane sopra le 2 mila unità al giorno il numero dei guariti, che oggi sono 2.311, di poco inferiore ai 2.317 di ieri, per numero complessivo di 71.252 persone guarite o dimesse dagli ospedali dall’inizio dell’epidemia.

La buona notizia è che continua il calo dei ricoveri in ospedale, sia nelle terapie intensive che negli altri reparti.

Casi di Covid-19 in Italia aggiornati a mercoledì 29 aprile 2020



104.657 attualmente positivi al Covid-19 : -548 casi dal 28 aprile (ieri erano diminuiti di 680 casi, lunedì di 290 casi; domenica 26 aprile erano aumentati di 256 unità; sabato erano diminuiti di 680 casi, venerdì -321 casi, giovedì -851 casi, mercoledì -10 casi, martedì -528 casi, lunedì 20 aprile -20 casi);



: (ieri erano diminuiti di 680 casi, lunedì di 290 casi; domenica 26 aprile erano aumentati di 256 unità; sabato erano diminuiti di 680 casi, venerdì -321 casi, giovedì -851 casi, mercoledì -10 casi, martedì -528 casi, lunedì 20 aprile -20 casi); 71.252 i guariti : pari a +2.311 da ieri ;

: pari a ; 27.682 i morti: pari a +323 da ieri.

Il numero complessivo dei contagi di Covid-19 in Italia dall’inizio dell’epidemia è di 203.591 casi, rispetto ai 201.505 di ieri.

Tra i 104.657 positivi al Coronavirus alla data del 29 aprile:



83.652 si trovano in isolamento domiciliare

si trovano 19.210 sono ricoverati con sintomi ( -513 pazienti in un giorno )



sono ( ) 1.795 sono in terapia intensiva (ieri arano 1.863, -68 in un giorno).

I pazienti in terapia intensiva in Italia continuano a diminuire per il 26° giorno consecutivo, (erano diminuiti per la prima volta il 4 aprile, dopo aver raggiunto il giorno precedente il record di 4.068 pazienti), scendendo oggi sotto le 1.800 unità, con 1.795 ricoveri. Sono 68 pazienti in meno da ieri quando erano scesi di 93 unità. Continua anche il calo dei ricoveri negli altri reparti di ospedale, oggi con 513 pazienti in meno, un calo inferiore ai 630 di ieri ma comunque importante e costante.

La distribuzione dei casi di Covid-19 su base regionale al 29 aprile 2020.

Il calo dei ricoveri ospedalieri continua anche in Lombardia, la regione italiana più colpita dal Covid-19. In terapia intensiva i pazienti scendono di 21 unità, dai 655 di ieri ai 634 di oggi. Il 4 aprile, giorno di record dei pazienti nelle terapie intensive in Italia in Lombardia erano ricoverati in intensiva 1.326 persone. In regione diminuiscono anche i ricoverati con sintomi negli altri reparti che scendono oggi di 160 unità, dai 7.280 di ieri ai 7.120 di oggi. Le persone attualmente positive in Lombardia sono 36.122, in crescita di 378 casi dai 35.744 di ieri. I guariti in Lombardia sono oggi 304, ieri erano 440, portando il numero complessivo delle persone guarite a 25.333 dall’inizio dell’epidemia. I morti sono 104, in calo dai 126 di ieri, per un numero complessivo di 13.679 persone decedute in regione.

I contagi complessivi di Covid-19 in Lombardia sono 75.134, in aumento oggi di 786 casi, meno degli 869 di ieri.

Che ne pensate unimamme?

Informazioni aggiornate in tempo reale sulla diffusione dei casi di Covid-19 in Italia le trovate sul sito web del Ministero della Salute.

