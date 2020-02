Coronavirus: accertato il primo caso italiano, è un uomo tra i connazionali rientrati da Wuhan. Ora è ricoverato allo Spallanzani di Roma.

È arrivata la notizia che tutti speravano di evitare: la conferma del primo caso italiano di contagio da coronavirus, 2019-nCoV. Si tratta di un giovane uomo che era tra i 60 connazionali rientrati in Italia da Wuhan lo scorso 3 febbraio e in isolamento nella città militare di Cecchignola.

Il giovane aveva manifestato sintomi simili a quelli del coronavirus ed era stato quindi trasferito all’ospedale Lazzaro Spallanzani per accertamenti. Accertamenti che hanno confermato il contagio da coronavirus.

Coronavirus: il primo caso italiano, ricoverato allo Spallanzani

Un italiano affetto da coronavirus. Purtroppo nella serata di venerdì 7 febbraio è arrivata la conferma del primo caso italiano di coronavirus. C’era da aspettarselo, visto il diffondersi dell’epidemia e in particolare la zona di provenienza degli italiani rimpatriati: Wuhan e la provincia di Hubei, dove è partito il focolaio del virus.

Il contagiato è un ricercatore emiliano di 29 anni che si trovava in quarantena alla Cecchignola, insieme agli altri italiani rientrati da Wuhan lo scorso 3 febbraio. La conferma del contagio è arrivata dai test clinici effettuati sull’uomo che aveva mostrato i primi sintomi compatibili con il coronavirus. Il ragazzo era andato a trovare la fidanzata a Wuhan secondo quanto raccontato dagli altri italiani in quarantena.

L’uomo è stato ricoverato allo Spallanzani, dove si trova in isolamento. Le sue condizioni sono buone. La direzione sanitaria dell’ospedale ha fatto sapere che la temperatura del paziente è in rialzo e che gli accertamenti sono ancora in corso.

La preoccupazione è evitare che l’uomo contagi altre persone. Alcuni connazionali rientrati da Wuhan insieme a lui, e in quarantena nella città militare della Cecchignola, hanno detto di aver avuto con lui pochi contatti in questi giorni e che l’uomo prima che fosse portato in ospedale si trovava in una stanza singola. L’esito del test del test di conferma del Coronavirus è stato comunicato dall’Istituto superiore di sanità.

Il Presidente do Consiglio Giuseppe Conte, ha reso noto che alla Protezione Civile si è svolto un incontro per fare il punto. “Sto andando al Comitato operativo della Protezione Civile, ci sarà una riunione per un aggiornamento“, ha fatto sapere il premier. Nel frattempo, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha aggiornato il Consiglio dei ministri sulle misure precauzionali adottate in merito all’emergenza dichiarata dall’Organizzazione mondiale della Sanità riguardo alla diffusione del Coronavirus. Il Cdm, poi, ha condiviso la proposta del Presidente Conte di istituire un tavolo di coordinamento per valutare gli effetti economici, culturali e sociali conseguenti alla diffusione del virus”. Come si legge nella nota di palazzo Chigi.

Sul Coronavirus “stiamo parlando di un rischio sanitario che richiede un costante aggiornamento. Dobbiamo mantenerci flessibili e se del caso aggiornare le nostre misure proprio perché mantengano la soglia di massima precauzione“, ha aggiunto Conte al termine della riunione alla Protezione civile.

Nel frattempo, secondo l’ultimo bollettino aggiornato a livello internazionale, i casi di coronavirus nel mondo sono più di 31.400, di cui sono i 356 decessi. La stragrande maggioranza si trova in Cina. Purtroppo, tra le vittime del coronavirus c’è anche il medico cinese Li Wenliang, che aveva dato per primo l’allarme sulla diffusione del nuovo virus, ma non era stato ascoltato.

Nel frattempo, sono peggiorate le condizioni della copia di cinesi, marito e moglie, in vacanza in Italia, che egli ultimi giorni hanno scoperto di essere malati e sono stati subito ricoverati in isolamento. Le loro condizioni sono stazionarie.

Inoltre, è ancora ferma al largo di Yokohama, nella baia omonima, la nave da crociera Diamond Princess della Carnival Japan, sulla quale 20 persone risultate positive al coronavirus sono ancora bloccate, anche perché poste in quarantena del presidente Xi-Jinping.

Le ultime notizie sull'epidemia di coronavirus e il primo caso in Italia sono state date dall'Ansa.

