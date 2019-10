Elena Santarelli condivide dei particolari riguardanti la battaglia di suo figlio contro il tumore, quando lei desiderava rasarsi i capelli.

Elena Santarelli: altri dettagli sul periodo della malattia del figlio

Unimamme, come saprete il figlio di Elena Santarelli, Giacomo, ha sconfitto un tumore al cervello, la battaglia però ha lasciato molto provata la sua mamma. Nel corso di un’intervista a Seconda vita, il programma di Gabriele Parpiglia, la showgirl ha ricordato altri momenti del periodo delle cure del figlio. Ecco ciò che ha raccontato la Santarelli: “all’inizio volevo rasarmi i capelli per far sentire a Giacomo la mia vicinanza e quella del papà, nel dolore di aver perso i capelli. Un dolore atroce. La psicologa invece ce lo ha sconsigliato e ci disse: Neanche il papà deve farlo. Non dovete compatirlo. Perché se facevamo così, Giacomo capiva che la cosa era ancora più grave. Se tu parli ad una donna di 35 anni, di 40 0 di 50 anni, con un tumore al seno, ti dice che la cosa più dolorosa è la perdita dei capelli, indossare la parrucca”.

Di recente la showgirl ha scritto un libro circa la malattia del figlio: Una mamma lo sa, questo è il titolo del volume, il cui ricavato andrà devoluto alla Heal Onlus. Proprio su questo argomento la Santarelli critica le persone troppo invadenti. “Vivo come un topo, se esco cominciano a tirare fuori i cellulari, a darsi le gomitate dicendo ‘guarda c’è il figlio della Santarelli, quello con il tumore’. Quindi non voglio che a mio figlio arrivino questi audio all’orecchio. Lui lo sa. Non serve ribadirlo in un bar, magari, se stiamo facendo colazione. Quello fa parte dell’ignoranza delle persone”.

La showgirl ha parlato anche del dolore vissuto come mamma in quel momento difficile. “Perché non dovrebbe soffrire un bambino di 10 anni? Io odio quando mi dicono ‘vabbé un bambino che ci fa’… no, un bambino è già un essere pensante e perché mio figlio dovrebbe guardarsi a 10 anni allo specchio e accettarsi senza capelli, questa è per lui la parte più dolorosa. O meglio Giacomo non conosce altro”. Unimamme, cosa ne pensate delle parole della Santarelli?