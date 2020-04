Dal 4 maggio parte la fase 2 che prevede nuove aperture. Saremo chiamati a riprendere un po’ della quotidianità che abbiamo lasciato in sospeso, con massima attenzione alla sicurezza. Le regole per spesa e acquisti del Ministero della Salute.

I fantasmi del coronavirus non se ne sono ancora andati, ma dal 4 maggio molti ritorneranno al lavoro e riprenderanno molte attività. Ecco i consigli del Ministero della Salute ad opera dell’ISS su come comportarci per tornare a fare acquisti in sicurezza.

Fase 2: come fare la spesa e gli acquisti

Come dicevano il pericolo di contagio da Covid – 19 è ancora presente, quindi è importante sapersi destreggiare una volta che usciremo di casa per fare acquisti. Dal 4 maggio, a ogni modo, pare che rimarrà in vigore l’autocertificazione, ma le indicazioni rimangono valide anche per il 18 maggio quando riapriranno anche i negozi al dettaglio. Si tratta di un vademecum che può esservi utile anche al supermercato.

Spesa a domicilio : verificate la possibilità di farvi portare a casa la spesa telefonando al vostro negozio di fiducia o controllando via internet

: verificate la possibilità di farvi portare a casa la spesa telefonando al vostro negozio di fiducia o controllando via internet Regolarità: fate la spesa solo una volta la settimana, meglio che sia solo una persona della famiglia a farla

fate la spesa solo una volta la settimana, meglio che sia solo una persona della famiglia a farla Lista: fate una lista delle cose da comprare in modo da non trascorrere tanto tempo nel negozio o tra le corsie.

Mascherine : usatele negli ambienti chiusi e dove non è possibile applicare il distanziamento sociale di almeno 1 metro

: usatele negli ambienti chiusi e dove non è possibile applicare il distanziamento sociale di almeno 1 metro Distanza : mantenete la distanza di almeno 1 metro dai clienti dagli altri addetti alla vendita

: mantenete la distanza di almeno 1 metro dai clienti dagli altri addetti alla vendita Guanti : indossate guanti usa e getta, soprattutto in caso di alimenti e bevande

: indossate guanti usa e getta, soprattutto in caso di alimenti e bevande Igiene delle mani: pulite le mani col gel a disposizione prima e dopo l’uso dei guanti

Unimamme, cosa ne pensate di questi consigli pubblicati sul Ministero della Salute?

