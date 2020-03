Kate Middleton ha voluto omaggiare la principessa Diana e sua madre in occasione della Festa della Mamma con foto inedite della famiglia.

In Inghilterra la Festa della Mamma è la quarta domenica di Quaresima e quest’anno è capitata il 22 marzo. Per festeggiare, Kate Middleton ha pubblicato diversi scatti inediti privati di famiglia e rivolgendo un pensiero alle mamme di tutto il mondo: “Stiamo pensando a tutte voi in questo momento difficile”.

Kate Middleton e la Festa della Mamma: un omaggio alle mamme della famiglia

In occasione della festa della mamma, la duchessa di Cambridge ha condiviso, sul profilo Instagram di Kensington Royal, alcune immagini mai viste della famiglia reale. Kate è un’appassionata di fotografia e quindi questo è il suo modo per rendere omaggio alle mamme.

Ha voluto omaggiare, pubblicamente, anche la sua, Carole Middleton. La duchessa ha scelto una foto di sé neonata con sua madre che la tiene teneramente tra le braccia. Carole Middleton ha, ad oggi, 65 anni. E’ un’ex hostess della British Airways, moglie del pilota Michael e proprietaria (milionaria) di una società che vende articoli per le feste di compleanno dei bambini.

Indiscrezioni hanno sempre ritenuto che ci sia lei dietro il matrimonio tra Kate e William. Carole è sempre stata presente nella vita della figlia anche se dietro le quinte. Con i suoi nipoti, George, Charlotte e Louis è una nonna impeccabile e sembrerebbe che anche William l’adori: “Ho due adorabili generi e spero di avere anche una bella nuora”. Oltre a Kate, Carol, ha altri due figli: Pippa Middleton, 35, e James di 33 anni.

Oltre alla mamma, Kate ha pubblicato una foto dove è ritratta una sorridente Principessa Diana con William e Harry da piccoli. Un omaggio per la principessa che in molti hanno gradito. Un bel ricordo per chi ha ancora in mente la principessa anche in versione mamma, che ha sempre cercato di proteggere i suoi figli.

In un’altra foto, Kate è insieme a William, a Norfolk, mentre portano Charlotte e George felici sulle spalle.

Poi c’è l’ultima foto, una cartolina che George, 6 anni, le ha regalato in questo giorno speciale. Una biglietto di auguri colorato dal principino: un vaso di tulipani con un cuore rosso al centro.

Anche in un momento così particolare, legato all’emergenza coronavirus, che il mondo intero si trova ad affrontare, Kate si è rivolta a tutte le mamme che oggi non potranno trascorrere la giornata con i figli: “Alle famiglie che trascorrono questa giornata separatamente, vi pensiamo in questo momento difficile. Buona festa della mamma!”.

Voi unimamme avete visto queste foto? Notate la somiglianza di Kate con la sua mamma?

