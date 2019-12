Cercare il cartone aminato del momento, Frozen 2, su internet può essere periocolo per i bambini. La versione porno del cartone.

Quando si lasciano i bambini con dei dispositivi elettronici che hanno la possibilità di navigare sulla reta bisogna sempre fare attenzione a quello che guardano. Purtroppo delle semplici ricerche di video o di foto possono portare a qualcosa che non dovrebbero vedere. Molto spesso si cercano video del personaggio preferito o del momento, ma bisogna fare attenzione anche la ricerca di una parola semplice può avere un risultato differente da quello che si è cercato.

Frozen un pericolo per i bambini: il cartone diventa un porno

Da poco in Italia è uscito il seguito del cartone animato Frozen. Il film di animazione della Disney, “Frozen II – Il segreto di Arendelle“, sta spopolando tra i bambini di tutto il mondo. In questo periodo la parola più cliccata da papà e mamma, come riportato anche daLeggo, è appunto Frozen o Anna ed Elsa, il nome delle due sorelle si Arendelle che sono le protagoniste del cartone. Cercando queste parole su Google vengono trovati tantissimi risultati, ma accanto a siti di divertimento, di fantasia è arrivata anche la parodia del cartone. Il cartone animato è stato rifatto in chiave porno e non è certo adatto alla visione dei bambini. Sono state mantenute le scenografie e le colonne sonore ed i personaggi come Olaf, il pupazzo di neve amico delle protagoniste, diventa un sex toys.

Inoltre, le due sorelle si trasformano in sexy manga da rimanere a bocca aperta. Oltre alle immagini sono state anche modificate le voci originali di Serena Rossi e di Serena Autieri intente in gridolini ed orgasmi. Le due sorelle di Arendelle sono state trasformate in delle vere pornostar con nudità e rapporti sessuali che diventano il contenuto del film.

E’ molto facile incappare in questi video o foto porno anche per i bambini che spesso sono da soli con i dispositivi elettronici. Per evitare che questi video poco adatti possano uscire tra i risultati della ricerca si possono bloccare con i filtri safe che i web browser i siti a rischio. La vicenda sta facendo il giro del web.

In passato avevamo già parlato di un altro problema legato sempre ai video con protagonisti i personaggi dei cartoni animati amati dai bambini. Avevamo parlato dell’Elsagate, quei video a basso costo, a basso sforzo e con personaggi più amati dai bambini che però si comportano in modo strano sulle note di filastrocche molto conosciute. I personaggi sono coinvolti in scene di violenza fisica, sessuale, mangiano dal Wc, sono pieni di insetti e si trovano in situazioni dove mettono in pericolo la loro stessa vita. Video che è meglio non far vedere ai bambini che tendono ad imitare e ne rimangono come incantati.

Voi unimamme vi siete imbattute in questi viodo o foto porno? Fate attenzione quando i vostri bambini fanno ricerche su internet.

