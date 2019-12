I Duchi di Calbridge e i loro figli condividono una foto di famiglia per fare gli auguri di Natale.

Unimamme, prosegue la tenera “guerra” di auguri all’interno della famiglia reale inglese.

Una foto intima dei reali per fare gli auguri

Di recente i Duchi del Sussex, il Principe Harry e Meghan Markle hanno fatto gli auguri a tutti i loro sudditi e fans con una bellissima immagine dei due novelli genitori e del loro bimbo, il piccolo Archie. I duchi di Cambridge, il Principe William e Kate Middleton non sono stati da meno e così hanno voluto rincarare la dose di smancerie con una nuova foto, presa dal repertorio personale di mamma Kate. Nell’immagine infatti ci sono papà William, insieme ai loro figli, i principini George, Charlotte e Louis.

L’immagine in questione è stat pubblicata sul profilo Instagram Kensington Royal “Questa fotografia del Duca di Cambridge,del Principe George, della Principessa Charlotte e del principe Louis è stata scattata dalla Duchessa di Cambridge all’inizio di quest’anno.” Il Principe William sta dando un bacio sulla guancia al piccolo di famiglia: Louis, mentre Charlotte poggia le mani sulle spalle del fratellino. Il principe George, erede alla Corona dopo il padre e nonno Carlo, invece è seduto su una sedia. Lo scatto proviene dal Norfolk, non è la prima volta che mamma Kate si cimenta in scatti di famiglia che poi vengono pubblicati. “Buon Natale a tutti i nostri follower!“ si legge nella didascalia. I duchi stanno trascorrendo le loro vacanze nella tenuta di Sandrigham. A inizio mese avevano inviato altri auguri con una foto di famiglia in cui posavano su un sidecar. Unimamme, vi piacciono questi auguri da parte di una delle famiglie più famose del mondo?

