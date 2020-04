Un 18enne di Cremona entrato in coma a causa del coronavirus si è ripreso, la sua vicenda aveva commosso tutti.

Unimamme, finalmente la mamma di Marco, Ombretta, può tirare un sospiro di sollievo e con lei tutte le persone che hanno seguito la vicenda di suo figlio, un diciottenne ricoverato per coronavirus.

Ragazzo esce dal coma: il suo messaggio alla mamma era stato commovente

Tutto è cominciato una decina di giorni fa quando Mattia, un diciottenne che frequenta l’Itis di Cremona è stato ricoverato e intubato a causa del coronavirus. Prima di entrare in coma farmacologico il ragazzo ha scritto un messaggio alla mamma rimasta a casa “non ti lascio sola per te davide e anastasia“. La vicenda del giovane aveva toccato il cuore di molte persone e alle 20 di martedì scorso Cremona aveva acceso una candela sui balconi. Infine mercoledì mattina le infermiere hanno aiutato il ragazzo a videochiamare la madre.

“Sei un guerriero. Abbiamo lottato senza mai mollare e adesso stiamo vincendo noi” gli ha detto la donna. “Tra poco mi intubano. Stai tranquilla, non ti lascio sola. Ti amo, mamma, lotterò per te “ aveva ricordato il giovane alla mamma prima di spronfondare nell’incoscienza, ricordando anche Anastasia, la sorellina morta 5 anni fa durante il parto. Dopo giorni di paure e incertezze, finalmente la buona notizia. “La mamma gli ha parlato in videochiamata, è verso una progressiva ripresa” ha precisato il dirigente dell’Ufficio scolastico di Cremona, Fabio Molinari.

Come accennato, Mattia è stato estubato mercoledì, con la grande gioia della madre. “Grazie a medici e paramedici, hanno trattato il mio Mattia come un figlio, gli hanno dato una seconda vita con le loro cure e attenzione” ha dichiarato mamma Ombretta. “Ogni giorno mi chiamavano i compagni, gli insegnanti. E con loro ho sempre cercato di essere forte. Il tempo non passava mai”. Ma adesso, tutto è cambiato. E Mattia sembra ormai a un passo dal ritorno alla vita normale”. Unimamme, cosa ne pensate di questa vicenda raccontata su Tgcom 24?

