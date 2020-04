La separazione di Harry e Meghan dalla Royal Family britannica ha suscitato sconcerto nell’opinione pubblica, soprattutto nei fan dei reali, e più di qualche irritazione in casa Windsor. Alla fine tuttavia, la regina Elisabetta II ha perdonato il nipote ribelle e la sua influente consorte, trovando un accordo che accontentasse tutti e lasciando sempre una porta aperta a Buckingham Palace. Harry e Meghan hanno rinunciato al titolo di altezze reali insieme ai privilegi e alla dotazione economica pagata dai contribuenti britannici, mantenendo comunque il titolo di Duchi di Sussex, che è diventato un vero e proprio brand. Hanno scelto di vivere più come personaggi dello spettacolo che non come rappresentanti di un’antica famiglia reale, con molti privilegi, certo, ma anche con molti doveri istituzionali e cerimoniali. La coppia continuerà a beneficiare di alcune rendite della famiglia di Harry, alcune appartenute alla sua compianta madre Lady Diana, in più lavoreranno, come influencer e nel mondo dello spettacolo. Meghan ha già ripreso il suo lavoro di attrice, cominciando con un doppiaggio nel documentario della Disney “Elephant“, che si può guardare sul nuovo canale di streaming tv Disney+. Ci sono però alcuni lavori che la coppia non farà mai… Ecco quali.

Harry e Meghan: i lavori che i duchi di Sussex non faranno mai

Per non irritare la famiglia reale britannica e soprattutto la regina Elisabetta, Harry e Meghan hanno deciso di rinunciare ad alcuni tipi di lavoro che possano mettere in ridicolo o imbarazzare casa Windsor. La loro vita di star dello spettacolo, della moda e del jetset per quanto libera e non condizionata dall’etichetta reale avrà comunque dei limiti. Pertanto, i Duchi di Sussex non interpreteranno mai dei ruoli che sbeffeggiano o mettono in ridicolo la Royal Family tanto meno che prendano in giro la regina Elisabetta. Anche nella veste di personaggi del cinema o della tv Harry e Meghan dovranno mantenere un certo decoro.

Stando alle indiscrezioni della stampa, Harry avrebbe incaricato l’agente della coppia Nick Collins di non accettare progetti o lavori che possano ledere l’immagine di sua nonna Elisabetta, del padre Carlo o del fratello William. Una scelta fatta per evitare ulteriori frizioni con la sua famiglia di origine, che, sempre secondo le indiscrezioni, non sarebbero state poche. Come sempre è tutto materiale da gossip, ma ogni tanto è divertente fantasticare sulla vita di questi personaggi e andare a caccia di curiosità e aneddoti sulle loro vite, anche per alleggerire un po’ queste giornate difficili e cupe.

Nick Collins è un potente agente di Hollywood che lavora per l’agenzia Gersh e cura gli interessi di diversi attori americani famosi (tra i suoi clienti ci sono Adam Driver e Kristen Stewart). Il suo compito è quello di trovare ruoli e incarichi ai Duchi di Sussex, nel mondo del cinema e della tv, in eventi vip e progetti di beneficienza, che fruttino alla coppia tanti bei soldi. Le offerte non mancano di certo. La fama della coppia, il potere d’immagine e la sua capacità di influenza fanno guadagnare molto ai progetti in cui è coinvolta. Un evento, una presentazione o un progetto televisivo con Meghan e Harry è sicura fonte di guadagno, per loro e per chi li ingaggia.

Non tutti i progetti però sono uguali e non tutti possono essere svolti dalla coppia di Duchi di Sussex. Per preservare la loro immagine, Collins deve scegliere non solo quei progetti profittevoli in denaro ma anche quelli che rispettino lo stile, la sensibilità e i valori di Harry e Meghan. Un buon agente e consulente d’immagine lo sa. Accanto a questo fondamentale compito, ora Nick Collins ne ha uno ulteriore quello di rifiutare non solo ruoli che possano danneggiare l’immagine di Harry e Meghan ma che possano compromettere o danneggiare l’immagine della famiglia reale britannica. Insomma, nonna Elisabetta non si tocca e così nemmeno papà Carlo o il fratello maggiore William. “Non accetteremo lavori che deridano o danneggino la regina e la Royal Family”, avrebbe detto Harry al suo agente, stando a quanto riportano i giornali di gossip come il Daily Mail.

In questo modo Harry e Meghan potrebbero anche rinunciare a progetti che farebbero guadagnare loro milioni di dollari, ma la corona è la corona. Dunque meglio rinunciare a un po’ di soldi piuttosto che mettere in cattiva luce la regina Elisabetta e gli altri membri di casa Windsor. Harry non è disposto a mettere in ridicolo i suoi familiari per soldi, anche per evitare di creare ulteriori tensioni e logorare i rapporti. La famiglia è pur sempre a famiglia.

La prima conseguenza di questa scelta è la rinuncia di Meghan a fare la doppiatrice nel cartone animato I Simpons, la serie animata che va avanti dagli anni ’90. Si tratta di un progetto di cui si parlava da tempo, ma il carattere dissacrante e provocatorio della serie è esattamente l’opposto alle scelte dei Duchi di Sussex. Inoltre, già i Simpson hanno preso in giro la regina Elisabetta, dunque meglio evitare. Al momento Meghan si deve accontentare del ruolo di doppiatrice nel documentario della Disney “Elephant” e di partecipare ad eventi pubblici e vernissage con il marito. Verrà il tempo per nuovi ruoli ma sempre rispettosi della famiglia del marito e alla fine anche del suo status di duchessa.

La notizia è riportata anche da Vanity Fair. Che ne pensate unimamme?

Nel frattempo, la buona notizia è che il principe Carlo è guarito dal Coronavirus, che ha contratto per sua fortuna in forma lieve.

