Heather Parisi si confessa per dare coraggio alle donne che sono vittime di violenza domestica. La figlia maggiore svela il loro rapporto.

La showgirl Americana, Heather Parisi durante un0intervista nel programma televisivo di Barbara D’Urso ha raccontato di un momento molto particolare che ha dovuto affrontare nella sua vita. Ed ha anche lanciato un appello a tutte le donne vittime di violenza. Mentre era in onda, la sua secondogenita si è sfogata su Instagram andando contro la madre.

Heather Parisi: la denuncia di violenze, la famiglia e la risposta della figlia

Heather Parisi, 59 anni, è stata, nei giorni scorsi, ospite al programma televisivo condotto da Barbara D’Urso, a Live – Non è la D’urso. In studio con lei anche l’attuale marito, Umberto Maria Azzolini ed i loro gemelli nati nel 2010, Elizabeth e Dylan, grazie alla fecondazione assistita Durante l’intervista ha raccontato della maternità dopo i 50 anni, ma anche di un momento drammatico della sua vita. In passato “sono stata vittima di violenza domestica”. Un ricordo che la scuote: “Non sono orgogliosa di questo argomento, perché è molto scomodo, ma finalmente sono qui per dare coraggio alle altre donne”.

La denuncia della showgirl: “Non entrerò nei dettagli, ma posso dire che quando succede ti senti sola e ti vergogni. Questo non deve essere un argomento tabù. Bisogna parlare, raccontare”. Violenze durate ben 7 anni: “Sono stata picchiata per 7 lunghi anni, presa a calci, sberle e pugni, dal mio ex compagno, di cui non farò mai il nome, ma dalla violenza fisica c’è la possibilità di guarire, quella psicologica è più difficile da superare. Venivo minacciata. Diceva che nessuno mi avrebbe creduto. Mi chiamava gallina americana”. Poi l’appello alle donne vittime di violenza:”Mi rivolgo alle donne a casa: dovete essere forti anche voi. Io da un giorno all’altro ho preso il borsone di danza e sono andata a vivere a casa di una mia amica. Non me ne fregava più niente dei soldi, della televisione, di nulla. Probabilmente ci sarà gente frustrata e invidiosa che non crederà alle mie parole ma chi se ne frega, mi basta anche solo aver aiutato qualcuna nella mia stessa situazione”.

Solo alla fine del duro racconto sono entrati in studio il marito ed i gemelli e presentando il marito Heather ha affermato: “In totale abbiamo sei figli”, parlando della sua famiglia allargata. Infatti la showgirl ha altre due figlie avute da due relazioni precedenti. Prima con l’imprenditore Giorgio Manenti, sposato nel 1993 e da cui ha avuto l’anno successivo la prima figlia, Rebecca. Poi con Giovanni Di Giacomo, un famoso ortopedico che gli ha regalato la secondogenita Jacqueline Luna. Sembrerebbe però che il rapporto con le figlie maggiori non sia dei migliori. Infatti, mentre Heather Parisi era in diretta tv a raccontare della sua vita, la sua secondo genita, Jacqueline ha postato una foto su Instagram indirizzata proprio alla madre: “Perché non le chiedete dove sono le altre due figlie?” taggando anche la conduttrice. In seguito, ha anche postato altri video che sono stati poi rimossi: “Ho rimosso i video per non fare lo stesso errore fatto l’anno scorso” .

Le figlie maggiori vivono in America e come si può notare anche dai social le due sorelle sono molto unite. Sul suo profilo social spesso Jacqueline condivide scatti che la ritraggono insieme a Rebecca oppure al padre, mentre Heather Parisi è sempre assente. Fra le ultime foto una in cui le figlie della ballerina sorridono e la didascalia: “Una mamma per sorella, da sempre e per sempre” che poi è stata cancellata.

In un’altra foto è sempre insieme alla sorella Rebecca ed i rispettivi padri: “La mia vittoria più grande. Rebbi, papi & Giorgio”. Dal canto suo anche Heather Parisi non pubblica foto o video con le sue figlie maggiori, ma solo con l’attuale marito ed i gemelli.

Voi unimamme avete ascoltato l’intervista alla showgirl? Cosa ne pensate del rapporto che ha con le figlie maggiori?