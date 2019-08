Benessere dei bambini a scuola nell’Offerta Formativa grazie al Misp, il Programma di Massaggio nelle scuole.

La scuola è finita ma la domanda è sempre attuale: i bambini vanno volentieri a scuola? Dovrebbe essere così, ma non sempre lo è. E i motivi sono diversi: i bambini sono stanchi, nervosi, stressati e svogliati, faticano a concentrarsi. La scuola però può aiutarli!

Il MISP ai Castelli Romani: l’Offerta Formativa di un istituto comprensivo

Del MISP abbiamo già parlato, ma la notizia positiva è che ora questo innovativo programma è stato introdotto nel PTOF 2019-2022 (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) di un Istituto comprensivo dei Castelli Romani. Questa novità è la diretta conseguenza di un test pilota tenutosi lo scorso anno scolastico presso la scuola primaria Villa Sciarra dell’IC di Frascati. La dirigente Dott.ssa Paola Felicetti ha infatti permesso ai bambini delle due prime elementari di provare il MISP e i risultati non si sono fatti attendere.

Nell’anno scolastico appena concluso un’istruttrice certificata, Rossella Cipollina, lo ha introdotto in due scuole:

– nella scuola del plesso Villa Sciarra in 2 sezioni della scuola dell’infanzia e in 1 sezione della scuola primaria

– nella scuola del plesso Villa Muti nelle 3 sezioni della scuola dell’infanzia .

Alla fine dell’anno scolastico è stato organizzato anche un “saggio”, per offrire una dimostrazione del MISP ai genitori e per consegnare i diplomi ai bambini che hanno partecipato.

Il MISP, storia e benefici per i bambini

Il MISP, lo ricordiamo, è un programma internazionale creato 20 anni fa da due maestre, la canadese Sylvie Hetù e la svedese Mia Elmsater, le quali nel 2000 hanno anche fondato un’associazione senza scopo di lucro con lo scopo di promuovere relazioni umane equilibrate attraverso la diffusione di un contatto sano tra i bambini.

Diversi i benefici per i bambini, dimostrati da diverse studi e evidenze empiriche: gli studenti infatti

si rilassano

si concentrano meglio e quindi apprendono più facilmente

assimilano i valori del rispetto e della gratitudine

diventano più empatici e riducono l’aggressività

Il programma li aiuta infatti a sviluppare relazioni sane, permettendo loro di apprendere e assimilare l’importanza del rispetto per se stessi e per gli altri.

In Gran Bretagna dal 2004 il MISP è stato ufficialmente riconosciuto come “strategia anti bullismo”.

Il programma prevede una sequenza di massaggi della durata di 10-15 minuti praticati su schiena, collo, braccia e testa dei bambini, scambiati esclusivamente tra i bambini che rimangono vestiti e seduti.

Il programma è diretto ai bambini dai 4 ai 12 anni ed è insegnato da istruttrici/istruttori qualificati. Accanto al Misp è ora disponibile anche il Mini-Misp, la versione dedicata ai bambini dai 2 ai 4 anni.

Ad oggi il MISP, attraverso l’associazione internazionale, è diffuso in circa 40 paesi del mondo e solo recentemente ha iniziato a trovare spazio e applicazione qui da noi. MISA Italia è stata costituita da pochi mesi e conta già decine di istruttrici/istruttori certificati.

Per maggiori informazioni sul MISP introdotto nell’Offerta Formativa è possibile visitare la pagina Facebook MISP, Programma di Massaggi nelle Scuole a Roma e nel Lazio, creata da 3 istruttrici che hanno presentato il MISP a due edizioni del Convegno nazionale della RES, Rete di Scuole dei Castelli Romani. Per informazioni più generali c’è invece la pagina Facebook ufficiale dell’Associazione.

E voi unimamme che ne pensate? Lo vorreste per i vostri bambini?