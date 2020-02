Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto visita a una scuola di Roma, la Daniele Manin, dove vi è una forte presenza della Comunità cinese.

Mentre nel nostro paese si è diffusa una sorta di psicosi riguardante il coronavirus a scapito della comunità cinese, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deciso di fare visita alla scuola romana Daniele Manin.

Mattarella fa visita ai bambini di una scuola

In questa scuola elementare del quartiere Esquilino vi è un’alta presenza di bambini stranieri, circa il 40 – 50% sono alunni di nazionalità non italiana anche se non nati in Italia. Nel quartiere, come accennavamo, vi è un’alta presenza della comunità cinese. Il Presidente Mattarella ha fatto visita ad alcune classi, si è intrattenuto con i bambini e insegnanti. Infine un gruppo di studenti delle medie ha intonato l’inno di Mameli sventolando un fazzoletto tricolore. In una delle classi si stava affrontando una lezione su pace e amicizia. “Amicizia e pace sono fondamentali e voi lo sapete. Auguri ragazzi” ha commentato il Presidente.

In un’altra classe, invece, si parlava della storia di Gulliver. I ragazzi hanno regalato al Presidente un cartellone con scritto: “la scuola è di tutti” e un disegno con le impronte delle mani di vari colori e un altro cartello con la scritta: Costituzione italiana. La preside Manuela Manferlotti ha commentato così: “è stata una bella sorpresa, ha voluto incontrare i bambini e stringere loro la mano, “il 45% degli alunni sono migranti di seconda e terza generazione”. Solo qualche giorno fa tre Regioni e la provincia autonoma di Trento avevano scritto una lettera al Ministero della Sanità chiedendo un periodo di isolamento per i bambini che rientravano dalla Cina. Inoltre, in questi giorni, ci sono stati più episodi di intolleranza nei confronti della comunità cinese. Quello del nostro Presidente della Repubblica è un bellissimo segnale che si appella all’inclusione. Voi cosa ne pensate di quanto riportato su Repubblica?

