I bambini di un asilo di Arezzo venivano picchiati da una maestra.

Unimamme, purtroppo oggi vi dobbiamo parlare di un nuovo caso di maltrattamenti in un asilo.

bambini maltrattati dalla titolare di un asilo

Giovedì 4 luglio, dopo la fine degli accertamenti per un’educatrice trentunenne è iniziata l’interdizione della professione per 12 mesi, in attesa del dibattito in tribunale.

A dare il via alle indagini sono state le segnalazioni di alcune mamme dei bambini che frequentavano il nido di cui è titolare la donna. Le mamme avevano riscontrato degli strani comportamenti nei figli.

I piccoli, bambini di non più di 3 anni, avevano raccontato di pizzicotti e di schiaffi da parte di una maestra.

Così, le forze dell’ordine hanno disposto un monitoraggio su quanto accadeva al nido. Durante le indagini sono stati documentati diversi episodi di violenza in cui l’insegnante picchiava e maltrattava i piccoli ospiti del suo nido.

Dalle riprese delle telecamere, che l’hanno poi incastrata, è emerso che la donna aspettava di essere sola con i bimbi per sfogarsi. Quando doveva cambiare i pannolini o mettere a dormire i bambini la donna gridava nonostante loro piangessero spaventati. Lei li schiaffeggiava, li colpiva sul corpo e sulla testa per obbligarli a dormire, usava frasi minacciose per intimidirli come l’arrivo del “dottore” oppure li obbligava a stare seduti in modo inappropriato.

Le colleghe non si sono mai accorte di quanto stesse accadendo perché, quando rientravano dalla pausa, la titolare si comportava normalmente.

I bimbi non erano sottoposti solo a violenze fisiche, ma anche a quelle psicologiche. Terrorizzati dalla prospettiva di ricevere altri schiaffi si immobilizzavano o smettevano istantaneamente di piangere o lamentarsi.

Il procuratore capo Roberto Rossi e il sostituto procuratore Elisabetta Iannelli stanno cinducendo le indagini insieme ai carabinieri del nucleo operativo di San Giovanni Valdarno.

Le forze dell’ordine stanno l’effettivo possesso dei titoli di studio.

Unimamme, cosa ne pensate di questo ennesimo episodio di violenza sui bambini di cui si parla su: Arezzo notizie?

leggi anche > Maltrattamenti in un asilo nido: fermate tre maestre