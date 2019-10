Kate Middleton si è recata con i figli in un supermercato per fare shopping. Come sempre la Duchessa riscuote molti pareri positivi.

Halloween è una festa che è molto sentita nei Paesi Anglosassoni. La festa trae le sue origini da antichissime feste pagane e celtiche che si svolgevano in Inghilterra, in Irlanda ed in Scozia. In quasi tutte le città inglesi la popolazione aspetta con impazienza la notte del 31 ottobre e in attesa di quel giorno si allestiscono le case e si cercano dei costumi spaventosi per festeggiare al meglio. Chi festeggia anche questa festa è la Duchessa di Cambridge e la sua famiglia. Kate Middleton è stata vista con i figli maggiori in un supermercato a scegliere i vestiti per i piccoli. Tanto stupore per i presenti e tanti apprezzamenti positivi per la Duchessa: “E’ stato bello vederla fare cose normali come noi”.

Kate Middletton si prepara con i figli ad Halloween facendo cose “normali”

Kate Middleton è con la sua amata famiglia in vacanza nella loro casa di campagna del Norfolk. George di 7 anni e Charlotte di 4 anni hanno una settima di vacanza e quindi si sono concessi qualche giorno lontano da Kensington Palace, come riportato anche da Vanity Fair.

Qui, la Duchessa cerca di trascorrere dei giorni facendo delle cose normali, infatti si è recata con George e Charlotte ingresso in un supermercato della diffusissima catena britannica Sainsbury di Hardwick, nel Cambridgeshire. Qui, tra l’incredulità dei presenti, ha deciso di acquistare i vestiti per la festa di halloween.

LEGGI ANCHE > KATE MIDDLETON INCINTA DEL 4° FIGLIO E SAREBBE UNA MAMBINA: TUTTI GLI INDIZI E I DUBBI

Come riportato dal Daily Mail, le persone presenti l’hanno definita “socievole” e “disponibile” ed ha chiacchierato con le altre mamme presenti nei corridoi del supermercato. Ad una mamma avrebbe chiesto che costumi avesse scelto per i figli, ad un’altra dov’era il reparto abbigliamento.

Una mamma di 4 figli, Kathy Whittaker, ha dichiarato: “Non ci potevo credere. Era con Charlotte e George a guardare gli abiti di Halloween, ma la sua guardia del corpo stava guardando le persone con il telefono e diceva loro di non fare foto”. Poi ha aggiunto: “È stato così bello vederla fare cose normali come tutti noi. Non ti aspetti d’incontrarla mentre sei a fare shopping. Non riuscivo a fare niente. Indossava pantaloni neri ed una polo nera. Charlotte indossava una minigonna a quadretti, ma non riuscivo a vedere nient’altro”.

LEGGI ANCHE > KATE MIDDLETON: I SEGRETI DELLA DUCHESSA PER TENERSI IN FORMA

Kate è rimasta un’ora nel supermercato dove un vestito da strega per una bambina o un costume da scheletro costano circa nove sterline. Non si sa cosa alla fine abbia comprato anche perché ha pagato alle casse del self service. Non è la prima volta che Kate viene vista in un supermercato a fare compre. Lo scorso Natale era stata avvistata al The Range in Norfolk con George e Charlotte mentre cercavano acquisti dell’ultimo minuto.

LEGGI ANCHE > EMOZIONANTE PRIMO GIORNO DI SCUOLA PER LA PRINCIPESSINA CHARLOTTE – FOTO

Voi unimamme cosa ne pensate della Duchessa di Cambridge?