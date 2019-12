La duchessa di Cambridge, Kate Middleton, ha raccontato delle confidenze su i suoi figli in un programma televisivo dove era ospite insieme al marito.

Qualche giorno fa la Bbc ha mandato in onda una puntata di “A Barry Royal Christmas”, il programma televisivo di cucina della famosissima chef Mary Berry. Al programma hanno preso parte sia Kate Middleton e sia il marito William. La duchessa di Cambridge mentre cucinava ha raccontando alcuni aneddoti sui suoi figli George, Charlotte e Louis.

Kate Middleton e le confidenze sui tre figli: dalla prima paarola di Louis al pony di Charlotte

Durante il programma televisivo, la scrittrice cuoca, Mary Berry, molto famosa in Inghilterra anche per essere uno dei giudici di Bake Off UK, invita i suoi ospiti a cucinare con lei per preparare dei pasti che verranno dati in beneficenza. Questa volta i suoi ospiti erano i duchi di Cambridge, Kate e William. Durante il programma Kate ha raccontato i gusti delle passioni dei piccoli. Un aneddoto molto intimo riguarda quello della prima parola del piccolo di casa, Louis. Sembrerebbe infatti che la prima parola pronunciata dal principino sia stata “Mary”: “Nella nostra cucina ci sono tutti i tuoi libri proprio alla sua altezza. Il tuo volto è su tutte le copertine. Probabilmente, se ti incontrasse saprebbe riconoscerti”. Infatti il piccolo sfoglia spesso i libri di ricetta della conduttrice e scrittrice.

La Middleton ha anche confermato la passione di Charlotte verso i cavalli. Da fonti vicine alla famiglia reale si dice che Charlotte avrebbe chiesto proprio come regalo di Natale un pony. Una passione, quella dei cavalli, che l’accomuna con la bis-nonna, la Regina Elisabetta II.

Per quanto riguarda il figlio maggiore, George, l’erede al trono dopo il padre ed il nonno, sembrerebbe che sia il figlio più composto. Per il momento si sta già godendo le feste natalizie. Infatti sia per George e sia per Charlotte la scuola è terminata l’11 dicembre e riprenderà il 7 gennaio 2020. Le sue passioni sono il disegno e lo sport, tennis e calcio.

