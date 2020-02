Kate Middleton ha parlato per la prima volta in modo sincero della sua vita da mamma. Inoltre ha raccontato il retroscena della foto dopo il parto.

Kate Middleton, oltre ad essere la moglie del Principe William d’Inghilterra, è mamma di tre bambini, George, Charlotte e Louis. Kate, dopo ogni gravidanza è stata fotografata all’uscita della clinica. Ad oggi ha rilasciato un’intervista nella quale ha spiegato che non è mai stato semplice mostrarsi in perfetta forma.

Kate Middleton in posa dopo il parto: “Non è stato semplice”

La duchessa di Cambridge, Kate Middleton, subito dopo i suoi tre parti è sempre stata fotografata sulle scale della Lindo Wing, l’ala privata del St. Mary’s Hospital di Londra. Col marito si è mostrata sorridente, con look impeccabili e con in braccio il piccolo appena nato. Dietro una foto così tenera c’è però tanto lavoro e non è stato così facile come si possa pensare.

Il 15 febbraio la Duchessa di Cambridge ha partecipato a un podcast intitolato “Happy Mum, Happy baby” e ha parlato con estrema sincerità delle difficoltà che ha incontrato nel ruolo mamma.

Kate Middleton ha parlato di quando nel 2013, dopo la nascita di George, si è dovuta preparare per mostrarsi ai “royal wathers” che erano pronti a fotografarla: “È stato leggermente terrificante. Tutti erano stati così bendisposti e sia io che William sapevamo che questo era qualcosa di cui tutti erano entusiasti, siamo estremamente grati per il supporto che le persone ci hanno mostrato e per noi era importante condividere con loro quella gioia, ma allo stesso tempo avevamo un neonato, eravamo genitori inesperti, con l’incertezza di ciò che significava, quindi c’era ogni sorta di emozioni contrastanti”.

Poi ha confessato che sia lei e sia William non sapevano il sesso del nascituro fino a quando non è nato. Come riportato da Vanity Fair, non tutto, però è stato semplice, o come se lo aspettava: “Pensi che tutto tornerà com’era prima, ma ho completamente sottovalutato l’impatto e il cambiamento che ha avuto sulla nostra vita, e penso che, a meno che tu non abbia figli, non te ne rendi conto”. All’inizio non non è stato facile: “Non è stata una cosa così tranquilla nella nostra famiglia. William diceva cose del tipo: “Oh mio dio, è questo essere genitori?. Ci è voluto un po’ di tempo per sistemarci e riprenderci, ma questa è la bellezza, suppongo, di avere un neonato. Sei portato nei luoghi più difficili e sconosciuti, a cui non avevi mai pensato prima”.

Sembrerebbe che con la secondogenita Charlotte, nel 2015, e Louis, nel 2018, le cose sono andate decisamente meglio. Sicuramente l’esperienza del primo figlio è stata fondamentale nella gestione dei successivi.

Voi unimamme vi ritrovate nelle parole di Kate? Avete avuto anche voi difficoltà a mostrarvi ad amici e parenti dopo il parto?

