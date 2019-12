Kate Middleton ha scritto una toccante lettera alle ostetriche nella quale le ringrazia per il loro lavoro e per il loro impegno.

Kate Middleton, la Duchessa di Cambridge e sopratutto mamma di tre bambini, è da sempre molto attenta a tutto quello che riguarda le donne ed i bambini. Da anni si occupa si maternità e dei primi anni di vita dei bambini andando a difendere i loro diritti e creando diverse associazioni per aiutarli. La duchessa di Cambridge, dopo le visite segrete in un reparto di maternità di Londra, ha reso grazie al personale: “Siete li per le donne nel momento più vulnerabile”.

Kate Middleton celebra le ostetriche: “I primi istanti di vita, i più importanti”

Il 2020 è l’anno che OMS, l’organizzazione mondiale per la sanità, ha scelto per celebrare il lavoro di infermiere e di ostetriche in quanto cade il bicentenario della nascita del fondatore dell’assistenza infermieristica moderna, Florence Nightingale. Queste figure dedicano la propria vita alla cura di madri e bambini, fanno vaccinazioni salvavita e danno consigli sulla salute si prendono cura delle persone per soddisfare i loro bisogni giornalieri ed in alcune comunità solo l’unico punto di riferimento. Proprio per elogiare il lavoro delle ostetriche, Kate Middleton ha inviato una lettera di apprezzamento al personale ospedaliero.

LEGGI ANCHE > La foto per gli auguri di Natale senza Kate Middleton: lei è la fotografa | FOTO

E’ proprio da Kensington Palace che viene resa nota l’emozionante lettera che la 37enne ha scritto dopo una serie di visite segrete in un reparto di maternità di un ospedale di Londra, come riportato anche da Vanity Fair: “Siete lì per le donne nel loro momento più vulnerabile; le assistite quotidianamente con forza, dolore e gioia inimmaginabile”. Kate è mamma di George, 6 anni, Charlotte, 4, e Louis, uno, nella lettera da lei firmata, elogia le ostetriche per il loro lavoro: “Il vostro lavoro si svolge spesso dietro le quinte e lontano dai riflettori. Di recente, tuttavia, ho avuto il privilegio di assistere a una piccola parte di esso, trascorrendo alcuni giorni presso l’Unità di maternità del Kingston Hospital”.

LEGGI ANCHE > Kate Middleton mamma presente: le confidenze sui figli | FOTO

Poi continua: “Durante la mia permanenza a Kingston ho accompagnato le ostetriche nei loro giri giornalieri. Sono stata davvero toccata dalla fiducia che le persone riponevano anche in me, condividendo le loro esperienze e esprimendo apertamente le loro paure. Ho anche trascorso del tempo in cliniche ospedaliere e in reparti post-natale”.

LEGGI ANCHE > Kate Middleton mamma normale con i figli: “è bello vederla così” | FOTO

Kate continua ricordando di come sia importante l’infanzia per essere un adulto migliore:“I primi anni sono i più importanti per la salute e la felicità futura rispetto a qualsiasi altro momento della nostra vita. Anche prima della nostra nascita, la salute emotiva e fisica di nostra madre influenza direttamente il nostro sviluppo, e all’età di 5 anni il cervello di un bambino si è già sviluppato fino al 90 per cento”. La lettera si conclude con i ringraziamenti per le ostetriche: “In vista del prossimo anno, voglio ringraziarvi per tutto ciò che fate. Finora è stato un vero privilegio imparare da voi e non vedo l’ora di incontrarvi ed imparare ancora nei prossimi anni e decenni”.

Voi unimamme siete d’accordo con le parole di Kate Middleton? Per voi l’osterica è stato un punto di riferimento?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche, richiami e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.