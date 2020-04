In un’intervista Kate Middleton racconta della sua quarantena da mamma. Anche per lei non è facile gestire i figli anche nella didattica online.

Con le scuole chiuse a causa della pandemia mondiale a seguito del coronavirus, gli studenti stanno seguendo le lezioni online. I genitori, sopratutto di quelli più piccoli, hanno il compito di aiutare i loro figli nel seguire le lezioni e nello svolgere i compiti. Non sono da meno il duchi di Cambridge, William e Kate Middletton che seguono i figli maggiori, George e Charlotte, mentre studiano da casa.

Kate Middleton racconta la sua quarantena come mamma di tre figli

I duchi di Cambridge con i tre figli stanno passando il loro isolamento domiciliare ad Anmer Hall, la residenza in campagna nel Norfolk. Come tanti studenti anche i figli maggiori della coppia non frequentano più la loro prestigiosa scuola, ma seguono le lezioni online. Questo nuovo tipo di didattica sta mettendo in difficoltà molti studenti e genitori ed a quanto pare anche il Principe William e la moglie Kate Middleton stanno affrontando le stesse difficoltà. Durante un’intervista, Kate ha rivelato che è stato “difficile” mantenere un regime rigoroso con i suoi figli, cercando un equilibrio tra il tempo da dedicare allo studio e quello da dedicare al gioco. Insieme ai compiti, George, Charlotte e Louis passano le loro giornate a costruire tende, a fare biscotti e a cucinare.

Nell’intervista rilasciata alla BBC Breakfast, la duchessa ridacchiando, ha rivelato di non aver permesso a George, Charlotte e Louis di fare le tradizionali vacanze di Pasqua per mantenere l’equilibrio che era riuscita a trovare: “È una sfida fare scuola a casa con i bambini. Abbiamo tenuto un programma piuttosto rigido anche durante le vacanze di Pasqua. Siamo andati avanti senza dire niente, mi sento un po’ cattiva. Ma abbiamo fatto cose divertenti”.

In Inghilterra durante le feste pasquali gli studenti hanno 2 settimane di ferie scolastiche, ma George e Charlotte hanno proseguito il loro percorso di istruzione persino durante le festività. Anche la Duchessa di Cambridge ed il Principe William hanno dovuto disdire tutti i loro impegni istituzionali in giro per il mondo che avevano in questi mesi e sono stati solo i genitori di George, Charlotte e il piccolo Louis.

Anche William aiuta i figli a studiare: “Ammetto che aiutare i figli nel percorso di apprendimento scolastico è stimolante e divertente. In tutto il paese la gente resta a casa per aiutare il servizio sanitario nazionale e salvare vite. Non è facile, a volte può salire l’ansia di perdere i nostri cari”. Anche il padre di William, Carlo, è risultato positivo al Covid-19: “Devo ammettere che all’inizio ero abbastanza preoccupato, alla sua età i rischi sono maggiori. E lui è stato fortunato, ha avuto solo sintomi lievi. Credo che la cosa più difficile per lui sia stata il doversi fermare. Non essere in grado di uscire, prendere un po’ d’aria fresca e camminare. È un camminatore instancabile, adora farlo. Parlare con lui, ovviamente, mi ha molto rassicurato sul fatto che stesse bene. Ma ancora, a quell’età ti preoccupi un po’ di più”.

Kate Middleton ha poi affermato che è giusto che anche i più piccoli capiscano quello che tutto il mondo si trova a dover affrontare e perchè si trovano in quarantena “Penso sia giusto spiegarlo con parole adatte all’età, senza spaventarli“, come riportato anche da Vanity Fair.

Voi unimamme come ve la state cavando con la gestione dei vostri figli quando studiano? Riescono da soli o bisogna seguirli passo dopo passo?

