La mamma di Nadia Toffa parla a un mese dalla morte della figlia.

Unimamme, come saprete è trascorso ormai un mese dalla morte di Nadia Toffa, storica conduttrice e inviata de Le Iene morta a causa di un tumore al cervello.

La mamma di Nadia Toffa e Quarto Grado

Solo qualche tempo fa vi avevamo parlato della sorella maggiore di Nadia Toffa che aveva condiviso i suoi ricordi sulla sorellina prematuramente scomparsa.

In quell’occasione la sorella Mara l’aveva definitiva: “anima splendida”.

Ora però, dopo un comprensibile periodo di raccogliemento e lutto a prendere la parola è la mamma di Nadia Toffa.

Mamma Margherita ha deciso di parlare con Gianluigi Nuzzi, conduttore di Quarto grado, trasmissione che si occupa di attualità, inchieste e cronaca nera.

“E’ un mese esatto che è Nadia Toffa è’ salita in cielo tra il dolore e l’emozione di tanti. Nadia ha lasciato un patrimonio a chi le voleva bene: idee e ideali, voglia di vincere, tante battaglie ancora aperte: dalla terra dei Fuochi ai bambini che muoiono di tumore a Taranto. Mamma Margherita oggi rompe per la prima volta il silenzio con questo appello, ricordando sempre Nadia”.

Queste sono state le parole del conduttore pubblicate sul suo account Instagram, corredate da un video in cui lo si vede insieme alla mamma di Nadia.

Nuzzi anticipa il contenuto della puntata di questa sera. “Oggi è un giorno particolare perché esattamente un mese fa un angelo saliva al cielo, stiamo parlando di Nadia, Nadia Toffa, una mia cara amica ed è un’amica di milioni di italiani. Ho fatto una scelta, oggi sono venuto qui a Brescia per condividere con i genitori di Nadia questo momento perché ci sono delle cose importanti da dire, non so se vuoi dirle tu Margherita. Innanzitutto tu volevi ringraziare tutti i milioni di italiani che ti hanno scritto e vi hanno scritto sui social e a casa”.

La mamma della Toffa aggiunge: “Sono molto emozionata per il calore che ci hanno dato le persone, che sono venute qui per Nadia, ci hanno portato tanto calore, tanto amore, ci hanno consolato, non pensavamo che ci arrivasse così tanto, tanto affetto, e l’affetto è arrivato a noi e al nostro cuore, e quindi voglio ringraziare tutti e spero che continuino a starci vicino e star vicino a quello che voleva Nadia”.

Al funerale avevano partecipato moltissime persone, venute anche da molto lontano e anche sui social in tanti si sono mostrati vicini alla famiglia di Nadia.

Unimamme, cosa ne pensate di queste commoventi parole?