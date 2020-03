Un bella vittoria sul Coronavirus, oggi è stata dimessa la moglie del paziente uno di Codogno, la donna è incinta all’ottavo mese, mentre il marito resta grave lei ha sconfitto la malattia.

Unimamme, oggi condividiamo con voi una notizia che sicuramente vi incoraggerà e solleverà il morale alle più preoccupate tra di voi: è stata finalmente dimessa dall’ospedale Sacco di Milano la moglie del paziente 1 di Codogno. La donna è incinta all’ottavo mese.

Secondo l’ultimo bilancio della protezione civile ci sono 2263 persone contagiate e 79 decessi, però ci sono anche persone che guariscono, come la nonnina 81enne di Pavia che ha sconfitto il coronavirus, ieri si è aggiunta anche la “paziente 2, la moglie del primo paziente di Codogno che ha dato il via alle indagini sanitarie. A diffondere la notizia è stato il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in un messaggio su facebook.

La donna, la cui privacy, ovviamente, è tutelata, sta bene e così anche la sua bambina di cui è in attesa. Mentre era ricoverata la donna ha faticato ad avere notizie del marito ricoverato al San Matteo di Pavia. Ricordiamo che la moglie del paziente 1 era sì risultata positiva al coronavirus, ma asintomatica. Solo pochi giorni fa una mamma positiva al Coronavirus ha partorito a Piacenza un figlio sano. Si è trattato di un caso unico in Europa e, dal momento che la casistica è veramente esigua, pare che il feto sia rimasto protetto non essendoci stato riscontro del virus nel latte materno, nella placenta o nel sangue embrionale. I medici si erano basati sulla poca letteratura presente sull’argomento e hanno praticato un cesareo.

Unimamme, noi speriamo che le cose vadano bene per la mamma di questa piccola e che la gravidanza si risolta con un parto tranquillo. Voi eravate al corrente di questi ultimi aggiornamenti?

