Una mamma finita in coma si è svegliata prima che le staccassero la spina, come suggerito dai medici.

Kertisha Brabson, una mamma 31enne con due figli era in coma da 7 mesi, i medici aveva decretato che il suo cervello era morto e avevano suggerito ai famigliari di staccare la spina.

Mamma in coma per una grave malattia

I medici le avevano dignosticato un’encefalite da ricettore anti NMDA, una malattia in cui il corpo combatte le cellule del proprio cervello, poco dopo Kertisha era finita in coma. La sua mamma, Kertease, ha spiegato: “i dottori mi hanno detto che il suo cervello era morto e che dovevo staccare la spina. Io non ho conoscenze mediche, ma quando si tratta di tuo figlio, fai tutto quello che puoi per riportare la tua bambina indietro”.

LEGGI ANCHE > L’AMORE DEL FIGLIO RISVEGLIA LA MAMMA IN COMA

Successivamente sua figlia è stata trasferita presso l’ Ohio State University Wexner Medical Center a Columbus dove si è svegliata il 7 aprile del 2019. La donna ricorda così il momento in cui sua figlia si è svegliata: “siamo saltati su e giù, abbiano gridato, nessuno ha dormito quel mattino”. Il dottor Shraddha Mainali ha detto: “uno dei miei colleghi che era di turno di notte mi ha mandato un messaggio scrivendo: non crederai ai tuoi occhi questa mattina. Tisha ha aperto gli occhi e riesce ad eseguire comandi semplici”.

Kertisha ha trascorso le festività con la mamma e i suoi 2 figli: Diamonique e Perez. Il dottor Mainali ha commentato: “sono speranzoso che nel suo caso vada tutto bene e che lei possa vivere una vita normale”. Unimamme, cosa ne pensate di questo incredibile caso raccontato sul Mirror?

Per restare sempre aggiornato su richiami, notizie e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.