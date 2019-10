Un risarcimento consistente è quello che verrà dato dalla Chiesa ad una vittima minorenne di un prete pedofilo che abusò di lui. Una grande vittoria.

Un accordo che sicuramente creerà dei precedenti è quello che è stato reso noto in questi giorni ad opera della Chiesa Cattolica. La Chiesa ha concordato un risarcimento di migliaia di euro, dopo aver ritenuto il prete, Gerald Ridsdale, colpevole di aver abusato sessualmente nel 1982 un ragazzino di 9 anni, indicato come Jcb. L’ex sacerdote è accusato per reati di pedofilia lungo un arco di trent’anni.

Risarcito con un milione di dollari la vittima di 9 anni di un prete pedofilo

La notizia dell’imponente risarcimento è stata annunciata dai legali della vittima, un bambino australiano di nove anni che subì uno stupro da parte di un sacerdote, Gerald Ridsdale. la vittima riceverà oltre 1 milione di dollari, pari a circa 620mila euro, dalla Chiesa Cattolica.

I fatti sono avvenuti 37 anni fa e solo adesso la Chiesa ha accettato la responsabilità legale per gli abusi sessuali da parte del prete. Il sacerdote si è macchiato di abusi di pedofilia per circa 30 anni. I fatti risalgono all’aprile del 1982 quando Ridsale era parroco in una Chiesa, la St Colman di Mortlahe e lo stupro avvenne in un confessionale.

Nel 2016, come riportato da Fan Page, la commissione reale sugli abusi sessuali su minori ha saputo che la Chiesa cattolica di Victoria era a conoscenza dell’abuso sessuale subito dal bambino e ha cominciato a trasferire il sacerdote di parrocchia in parrocchia.

La vittima, nel 2018, aveva citato in giudizio anche l’attuale vescovo di Ballarat Paul Bird per conto dei defunti vescovi James O’Collins e Ronald Mulkearns che al tempo erano i superiori di Ridsdale. Una dei suoi legali, Judy Courtin, ha riferito che l’accordo è stato raggiunto dopo che la Chiesa aveva negato a lungo ogni conoscenza di reati commessi da Ridsdale. L’ammissione è infine arrivata lo scorso settembre.

Un altro avvocato della vittima, riporta il Guardian, ha spiegato che “grazie all’impegno di Jcd siamo riusciti ad ottenere l’importante ammissione da parte della Chiesa”.

Ad oggi, Ridsale si trova in carcere, dove è detenuto dal 1994. L’ex parroco è stato arrestato dopo aver confessato di aver violentato 65 minori, maschi e femmine, tra gli anni Sessanta ed ottanta. Per chi indaga sulla vicenda, il numero di vittime potrebbe essere superiore anche a 100 minori.

L’ammissione di colpa da parte della Chiesa è importante perché si è creato un’importante precedente che potrà dare il via ad altre cause simili, come affermato anche da Chris Atmore e riportato al The Guardian Australia: “Grazie alla determinazione ed al coraggio del mio cliente li abbiamo trascinati verso una confessione che non potranno più ritrattare. Le vittime dei preti pedofili sono state messe a tacere per anni e ora hanno una nuova possibilità“. Per la Chiesa cattolica il danno potrebbe raggiungere quota 3 milioni di dollari australiani se si vanno a considerare anche le spese legali.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questo maxi risarcimento? Cosa ne pensate?