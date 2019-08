La showgirl Michelle Hunziker è apparsa radiosa sul suo profilo Instagram, in vacanza con la famiglia in montagna. La showgirl ha spiegato il motivo della sua scelta.

Michelle Hunziker in vacanza con la famiglia in montagna

Periodo di riposo e serenità per la showgirl Michelle Hunziker che ha deciso di concedersi una vacanza sulle bellissime Dolomiti, in mezzo alla natura, con il marito Tomaso Trussardi e le loro figlie Celeste e Sole.

Mentre molti scelgono in questi giorni stanno al mare, Hunziker, svizzera di nascita e italiana di adozione, sceglie la montagna, stare immersa nella natura e fare lunghe camminate. Una scelta fatta soprattutto per le figlie, come spiega lei stessa su Instagram.

“In questa foto – scrive Michelle Hunziker accanto all’immagine che la ritrae all’aria aperta con il marito e le figlie – Celeste e Sole sono visibilmente stufe di camminare!!! – aggiunge una faccina divertita – Come tutti i bimbi, non amano particolarmente fare fatica! Secondo me però la montagna con le sue ripidità e le sue difficoltà, educa… imparano che per ottenere qualcosa, bisogna ‘scarpinare’ e fare fatica… poi arrivati in vetta, arriva sempre il premio!!! Per loro il parco giochi, le caprette e i coniglietti da accarezzare e per noi adulti… un bel rifugio, dell’ottima polenta con uova e formaggio, un bicchiere di ottimo vino e… viaaaaaaaa!!!! Evviva la montagna, evviva la famiglia, evviva la vita!!!!”

Un messaggio entusiasta e allegro, com’è nello stile di Michelle Hunziker, ma anche educativo e di esempio per tutte le altre mamme. Stare in mezzo alla natura e fare attività fisica all’aperto, infatti, fa molto bene ai bambini.

Numerosi i follower della Hunziker che le danno ragione commentano positivamente.

“Proprio così! La montagna insegna a raggiungere la meta e goderne!! Anche Noi in famiglia abbiamo scarpinato!!! È servito: ragazzi robusti nel cuore nell’anima nel corpo…”, scrive francy_hommy.

“Hai pienamente ragione …e poi qs monti sono un paradiso“, scrive un’altra fan.

“Hai perfettamente ragione io adoro la montagna la sua bellezza e serenità ti invidio un po’, in montagna riesci a ascoltare meglio anche il tuo cuore e quello che ti dice- meravigliosa famiglia” scrive ancora un’altra seguace. Numerosi anche gli apprezzamenti sulla famiglia e le bambine.

La vacanza in montagna con la famiglia arriva però dopo qualche giorno irrinunciabile di mare per la famiglia Trussardi-Hunziker. Michelle, infatti, ha trascorso buona parte delle sue vacanza sulla splendida località di Varigotti, in Liguria. Insomma, mare più montagna, e in posti stupendi, beata lei!

Che ne pensate unimamme della lezione di Michelle Hunziker alle figlie? La ritenete utile? Anche voi portate i vostri figli in mezzo alla natura, sulle montagne per farli stare all’aria aperta ed educarli all’attività fisica e al rispetto dell’ambiente?

Se andate per prati folti e boschi con i vostri bambini, fate attenzione alle zecche, soprattutto nelle regioni del Nord-Est.