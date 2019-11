Nadia Toffa e la mamma Margherita: le ultime parole di un rapporto speciale.

In occasione dell’uscito del libro postumo di Nadia Toffa, “Non fate i bravi”, mamma Margherita ha concesso un’intervista nella quale ha raccontato gli ultimi momenti vissuti dalla figlia.

“Vola amore mio”: le ultime parole di Nadia Toffa e mamma Margherita

Mamma Margherita parla di “rapporto simbiotico” vissuto con la figlia negli ultimi mesi di vita della figlia. Nadia Toffa, che ha combattutto con il cancro per 2 anni, nell’ultimo periodo si era chiusa in un silenzio mediatico perché si è voluta dedicare a un libro per lei molto importante e che voleva assolutamente pubblicare. Sogno realizzato dalla mamma: il libro esce il 7 novembre e c’è già tantissima attesa.

LEGGI ANCHE —> LE IENE OMAGGIANO E SALUTANO NADIA TOFFA: “TU SEI UNA RAGAZZA MAGICA”

In attesa di leggerlo vogliamo condividere con voi le ultime parole di Nadia Toffa e della mamma rivelate al settimanale Grazia. La mamma ha spiegato che figlia ha amato la sua vita fino in fondo, sempre, anche quando si è ammalata e che parlava spesso della morte e di ciò che accade dopo. Una frase colpisce e forse racconto molto di Nadia, confermando il pensiero di lei che ha anche Don Maurizio PATRICIELLO, ed è: “Mamma, ho l’impressione di avere a che fare con qualcosa di molto più grande di me”.

LEGGI ANCHE —> “NADIA TOFFA NON HA MAI PENSATO AL SUICIDIO ASSISTITO”: PARLA DON MAURIZIO PATRICIELLO

Il suo amore per la vita lo dimostrava nella routine quotidiana con la mamma e anche in alcune “cattive” abitudini che aveva mantenuto nonostante le sue condizioni di salute, racconta mamma Margherita:”Tutte le mattine ci svegliavamo e facevamo colazione insieme. Lei amava i datteri, le mandorle e lo yogurt agli agrumi. Sedute sul divano mi leggeva le frasi che aveva scritto, magari durante la notte. Mi chiedeva cosa ne pensassi. Erano tutti capitoli bellissimi, anche quelli più difficili” e poi: “Un bicchiere di vino rosso a tavola e qualche sigaretta. Nonostante tutti i medicinali che era costretta ad assumere, le ultime analisi erano perfette”.

LEGGI ANCHE —> NADIA TOFFA: “IL RAPPORTO CON MIA MAMMA E’ FONDAMENTALE“

Mamma Margherita ricorda poi gli ultimi attimi della vita della figlia: “L’ultima notte ho preso la forza e le ho detto: ‘Vola amore mio’ e lei l’ha fatto”.

Che aggiungere unimamme, un racconto toccante ma che ci spinge ancor di più di celebrare una grande donna che merita di essere ricordata in tutta la sua umanità e generosità.

LEGGI ANCHE —>NADIA TOFFA ERA DALLA PARTE DEI PIU’ DEBOLI

Unimamme, comprerete il libro i cui ricavati andranno tra l’altro in beneficenza? Noi non abbiamo dubbi.