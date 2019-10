Nadia Toffa torna grazie a mamma Margherita: i suoi ultimi pensieri | FOTO

Nadia Toffa torna con un libro: mamma Margherita e l’annuncio sui social.

Un annuncio che in tantissimi aspettavano: Nadia Toffa torna a parlare di sé e a comunicare la sua visione della vita. A farlo mamma Margherita in un post su Facebook.

Dopo “Fiorire d’Inverno. La mia storia” Nadia Toffa torna con un altro libro

Circa un anno fa Nadia Toffa ha pubblicato un libro “Fiorire d’Inverno. La mia storia” con il quale aveva deciso di condividere con i suoi tanti fan il suo percorso con la malattia che l’aveva colpita nel 2017. Ecco come aveva annunciato il suo libro:

“Ecco qui Ragazzi, in questo libro vi spiego come sono riuscita a trasformare quello che tutti considerano una sfiga, il cancro, in un dono, un’occasione, una opportunità. raccontata in questo libro in cui c’è tutta la mia intimita’ in cui vi apro il mio cuore“.

Tantissime le polemiche che avevano seguito il suo “il cancro è un dono“, in molti hanno accusato Nadia di superficialità ma in tantissimi hanno colto il suo pensiero, che può essere riassunto con un brano del suo libro:

“La malattia, l’avere bisogno di aiuto, mi hanno costretto a riprendere contatto con la mia parte più tenera e indifesa, quella più umana. Era come se mi fossi dimenticata che la fragilità non è una debolezza, ma è la condizione dell’essere umano ed è proprio lei che ci protegge, perché ci fa ascoltare quello che proviamo, quello che siamo, nel corpo e nel cuore“.

A distanza di un anno esce quindi un altro libro di Nadia Toffa. Di seguito l’annuncio di mamma Margherita pubblicato sul profilo Facebook della figlia:

“Cari amici, mi fa piacere informarvi che il 7 novembre uscirà nelle librerie “Non fate i bravi”, un libro che raccoglie i pensieri scritti da Nadia negli ultimi mesi e che lei mi ha chiesto di pubblicare.

Per me è importante poter condividere con voi questa iniziativa a cui Nadia teneva tanto.

I proventi delle vendite saranno devoluti in beneficenza.

Vi abbraccio tutti.

Margherita, la mamma di Nadia.”

Il libro il cui titolo completo è “Non fate i bravi. La testimonianza che ci ha lasciato” raccoglierà i pensieri avuti da Nadia prima di morire: si parla di un periodo compreso tra gennaio e giugno 2019 e successivo ai numerosi attacchi ricevuti sulla rete. In quel periodo Nadia aveva un po’ rallentato sui social, forse per via degli haters, per questo ha espressamente chiesto alla mamma di pubblicare postume le sue riflessioni scritte “nei giorni del silenzio“.

Nadia Toffa quindi c’è, non solo nei nostri cuori per tutto ciò che ha fatto e ci ha trasmesso, ma continua a vivere anche attraverso questo libro, che non vediamo l’ora di leggere. In più sapendo che i proventi andranno in beneficenza abbiamo un motivo in più. Secondo voi unimamme a chi verranno destinati? Noi un’idea ce l’abbiamo…

