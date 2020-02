In un ospedale russo, una neonata è stata ferita durante il cesareo. La mamma ha avuto dai medici una risposta che l’ha lasciata basita.

Un errore dei medici ha causato una grave ferita al volto ad una neonata. La piccola è stata fatta nascere con il parto cesareo ed adesso si ritrova con una cicatrice che le hanno causato i medici al momento della nascita. La madre, quando si è accorta di quello che era successo, ha cercato di capire come e perché, ma la risposta che ha avuto dai medici è stata scioccante.

Neonata ferita in ospedale: ecco cosa è accaduto

L’episodio è avvenuto in ospedale russo. Come riporta anche il Daily Mail, una giovane donna, 19 anni, Darya Kadochnikova, si è recata in ospedale perché incinta. La 19enne aveva all’inizio pianificato un parto naturale, ma una volta che stava per partorire, i medici le hanno consigliato di effettuare un cesareo.

Questo perché la sua bambina avrebbe cambiato posizione ed il cesareo era la strada più sicura. La giovane mamma si è fidata del parere dei medici ed è stata sottoposta ad anestesia totale dopo che quella epidurale non era andata a buon fine.

Una volta che si è svegliata dall’anestesia ed ha potuto finalmente vedere la sua bambina ha fatto una scoperta che l’ha scioccata. La piccola aveva un evidente taglio appena sotto l’occhio destro.

Darya Kadochnikova, preoccupata ha provato a protestare coi medici, ricevendo una risposta che l’ha lasciata senza parole: “Ci dispiace, ma la bambina non avrebbe dovuto muoversi troppo durante il cesareo”.

Da come riferito dai media locali, la neo mamma a seguito del cesareo ha avuto anche la febbre alta, ma sta comunque allattando la figlia.

Voi unimamme cosa ne pensate di questa vicenda? Credete a quello che i medici hanno detto alla neo mamma?

