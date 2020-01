Un’infermiera è stata arrestata con il sospetto di aver somministrato della morfina a 5 neonati.

Mercoledì 29 gennaio, le autorità della Germania del Sud Ovest, hanno messo in arresto un’infermiera sospettata di aver cercato di uccidere 5 neonati iniettando loro della morfina.

Neonati rischiano la vita a causa della morfina

I 5 bambini, alcuni dei quali prematuri, si sono ammalati tutti simultaneamente il 20 dicembre scorso presso l’University Hospital di Ulm. Tutti i piccoli avevano difficoltà a respirare. Medici e infermieri sono intervenuti prontamente e così i bimbi che avevano tra 1 giorno e 1 mese di età non hanno riportato danni permanenti. Inizialmente si era pensato a un’infezione. Successivamente è stata ritrovata della morfina nell’urina dei piccoli e così è stata avvertita la polizia.

Le forze dell’ordine hanno stabilito che l’antidolorifico era stato somministrato durante il turno di notte della notte del 20 dicembre scorso. Hanno poi trovato una siringa contenente latte materno in un armadietto nell’area infermiere, come ha sottolineato il pubblico ministero Christof Lehr. Per i prematuri che sono troppo deboli è normale prendere il latte da una siringa e non dalla bottiglia. I test hanno dimostrato che il liquido conteneva morfina. La giovane donna è stata quindi arrestata, ma nega tutte le accuse. Il pubblico ministero ritiene che l’infermiera abbia agito con premeditazione e con la consapevolezza che i bambini potevano morire. L’infermiera è stata accusata di 5 tentati omicidi. Il primario dell’ospedale Udo Kaisers ha espresso le sue scuse per l’accaduto.

Unimamme, cosa ne pensate di questa vicenda di cui si parla su The Star? Per fortuna i bambini stanno tutti bene.

