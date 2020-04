Oggi 21 aprile si festeggia Sant’Anselmo da Aosta.

Anselmo è un nome derivato dal tedesco e composto da due radici: asta (dio) ed helm (elmo). Questa unione dà luogo a “elmo di Dio” o “elmo divino”. Oggi è piuttosto raro.

Varianti del nome:

Anselmino

Selmo

Selmino

Simboli associati al nome:

numero fortunato: 8

colore. verde

pietra: smeraldo

metallo: ferro

Chi si chiama Anselmo è tendenzialmente una persona attiva, ma talvolta nervosa che tende a mettere in mostra i propri meriti, magari anche a scapito degli altri. In amore avrà serenità e una vita di grandi soddisfazioni.

Santo del giorno: Sant’Anselmo da Aosta

Sant’Anselmo nasce all’incirca nel 1033 ad Aosta. La sua è una famiglia nobile imparentata con la casa Savoia. Fin da bambino sente molto forte il richiamo alla spiritualità, ma il padre, a quindici anni, gli vieta di diventare monaco. A 23 anni fugge di casa poi entra come novizio nell’ordine benedettino, in un monastero in Francia. Nel 1063 succede come priore al suo maestro nell’abazia di Bec. Durante questo periodo compone una delle sue opere: il Monologion e, successivamente, il Proslogion. Nel 1078 diventa abate a Erluino e, in seguito, arcivescovo di Canterbury riuscendo a ottenere le terre precedentemente confiscate.

Anselmo concepisce la Chiesa come come un’entità universale a cui il potere temporale doveva sottomettersi. Sant’Anselmo è stato coinvolto nelle varie lotte di potere all’interno della Chiesa e con il Re. Per questo ha dovuto subire ben 2 esili. Sant’Anselmo muore nel 1109 e viene sepolto nella Cattedrale di Canterbury. Le sue spoglie sono state poi esumate e perse.

Viene considerato come una delle figure più eminenti della cultura e della spiritualità medioevale. Anselmo è stato dichiarato dottore della Chiesa nel 1720.

