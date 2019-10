Un padre ha rubato i soldi versati per il figlio malato che poi è morto.

Unimamme, oggi vi raccontiamo la vicenda di un padre che ha tenuto una condotta dissoluta nel momento più drammatico per la sua famiglia.

Truffa da parte di un papà

Al piccolo João Miguel è stata diagnosticata l‘atrofia muscolare spinale quando aveva 7 mesi.

Nel 2018 la sua mamma e il suo papà Mateus Henrique Leroy Alves avevano avviato una raccolta fondi per curare il loro bambino. Le spese per i medicinali erano molto costose, ogni dose del farmaco ammontava a oltre 80 mila Euro. Il governo del Brasile aveva accettato di pagare i primi 3 trattamenti per il piccolo, che ha ricevuto la sua prima dose in Agosto. Per il piccolo João sono state organizzati eventi e maratone di beneficenza per raccogliere il denaro necessario a proseguire le cure.

In maggio però papà Mateus ha iniziato a progettare l’abbandono della moglie Karine e dei due figli. La coppia infatti ha anche un figlio di 10 anni. Mateus ha detto alla famiglia che doveva seguire un corso per diventare guardia di sicurezza a Belo Horizante. Il denaro raccolto era depositato in 4 conti a cui l’uomo aveva accesso. Karine ha iniziato a insospettirsi quando ha notato prelievi e trasferimenti bancari. L’8 giugno la donna si è recata dalla polizia per sporgere denuncia. Così il padre del bimbo malato è stato arrestato nell’hotel dove era ospite. Ai poliziotti l’uomo ha raccontato di essere stato vittima di estorsioni. Nel tempo trascorso in hotel Mateus ha speso tutto in prostitute, droghe, alcol e orologi. Settimana scorsa il piccolo è morto.

