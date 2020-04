Anche Terapia Intensiva Neonatale è stata festeggiata la Pasqua con lenzuolini ed addobbi a tema, ma anche con videochiamate tra i genitori ed i piccoli.

Una bellissima iniziativa è quella che è stata messa in atto nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Evangelico Betania di Napoli. Ai piccoli neonati sono state date delle copertine a tema pasquale e addobbi e musica in filodiffusione per allietare la Pasqua dei piccoli che a seguito dell’emergenza sanitaria non possono essere accuditi dai genitori. Il personale ospedaliero ha però organizzato delle videochiamate nelle quali le mamme hanno modo di chiamare e parlare con i loro piccoli in attesa di poterli riabbracciare.

Pasqua nella Terapia Intensiva Neonatale: tra lenzuolini decorazioni a tema e videochiamate

Il personale del reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Evangelico Betania aveva già organizzato un’iniziativa simile a carnevale, adesso per le feste pasquali hanno ripetuto: “L’iniziativa già sperimentata a Natale e Carnevale, vuole rendere la TIN più accogliente e meno fredda per i genitori e i familiari, ancora di più in questo periodo in cui le mamme e i papà devono rinunciare al contatto diretto con i loro bambini”, come ha ricordato il Direttore del Dipartimento Materno-Infantile, Marcello Napolitano.

Come per le altre volte, l’Associazione Onlus Pulcini combattenti ha dato il suo sostegno e contributo. I piccoli pazienti sono stati dotati di lenzuolino ricamato per l’occasione dalla nonna di Sergio, la signora Maria Rosaria Ignarra, un piccolo ospite del reparto. I lenzuolini hanno ricami a tema pasquale come anche gli addobbi in pannolencio a forma di uova che sono stati sistemati nel reparto.

In questo momento di emergenza le mamme dei bambini prematuri non possono fare visita ai piccoli per motivi di sicurezza: “La nascita di un neonato pretermine in questo periodo è una situazione difficile da gestire a causa delle restrizioni e dai protocolli imposti dall’emergenza sanitaria per cui non possiamo aprire la nostra terapia intensiva a genitori e familiari, come usualmente facciamo, per tutelare la sicurezza dei bambini, ma anche dei genitori e del personale sanitario” .

In collegamento con Canale 8, il dottore Napolitano ha spiegato come riesce a mettere in contatto le mamme ed i papà: “Da una settimana per tutti i neonati ricoverati all’ora di pranzo effettuiamo delle videochiamate con il cellulare e consentiamo ai genitori di vedere i bambini e di parlare con i medici. Per i bambini che sono in incubatrice lasciamo il cellulare rivolto verso il neonato così la mamma può parlare con il piccolo, lo chiamano, come se fossero li”.

Per aiutare le mamme hanno istituito un numero verde per dare le risposte a tanti dubbi che possono sorgere per il momento del parto o della gravidanza in generale. Per le mamme positive è stato messo in atto un percorso individuale senza andare a compromettere la salute degli altri pazienti.

Voi unimamme cosa ne pensate di questa bellissima e dolcissima iniziativa? Le foto sono state pubblicate sulla pagina Fecebook dell’Associazione Pulcini Combattenti.

