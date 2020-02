Reparto di pediatria a misura di bambino all’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino grazie a una generosa donazione.

Grazie alla generosa donazione di un benefattore anonimo e quella di una famiglia, il reparto di pediatria dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino è stato rinnovato con nuovi arredi e reso a misura di bambino. La storia.

Pediatria a misura di bambino con una donazione

Il reparto di pediatria dell’dell’Ospedale Infantile Regina Margherita della Città della Salute di Torino è stato ristrutturato a misura di bambino grazie alla generosa donazione da 500 mila euro frutto del lascito testamentario di un benefattore anonimo. A questa somma si sono aggiunti altri 100 mila euro provenienti dalla Fondazione Forma Onlus, una somma a cui ha contribuito anche una famiglia che ha avuto un figlio ricoverato a lungo nell’ospedale torinese.

Grazie a queste donazioni è stato possibile rinnovare il reparto dell’ospedale infantile con arredi sanitari per dieci camere di degenza, la sala medica, la reception, le sale colloqui e riunioni e tutte le aree di servizio del repart. I locali di pediatria sono stati decorati con il tema del mare, scelto dal personale del reparto, sulle pareti hanno preso vita: granchi, paguri, meduse, balene e tutti gli elementi tipici della fauna e flora sottomarina. Un progetto per rendere meno pesante e più accogliente il ricovero dei bambini. È stato possibile anche ampliare le camere per i bambini, doppie e singole.

Del resto, da anni la Fondazione Forma è impegnata nel rendere l’ospedale Regina Margherita sempre più a misura di bambino. “Gli interventi di Forma sono sempre finalizzati non solo a favorire l’eccellenza dei percorsi di cura, ma anche a rendere migliore e più colorata la degenza in ospedale dei piccoli ricoverati”, ha spiegato Antonino Aidala, presidente della Fondazione Forma.

Qualche tempo fa vi avevamo segnalato la realizzazione di un altro importante progetto per i bambini dell’Ospedale Infantile Rgeina Margherita di Torino: al decorazione della sala della risonanza magnetica dipinta con un bosco incantato. Anche in quel caso grazie all’impegno della Fondazione Forma, che aveva raccolto i fondi necessari, è stato possibile dipingere interamente la sala, il tunnel e le stanze attigue. Le pareti sono state dipinte con animaletti o personaggi curiosi, prati, alberi, paesaggi di montagna e buffi astronauti.

La donazione da 500 mila euro che ha permesso di rinnovare la Pediatria del Regina Margherita di Torino è stato riportata da Repubblica.

