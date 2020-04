Una mamma ha raccontato il drammatico momento in cui ha scoperto che il figlio, un bambino di 1 anno, aveva il Covid 19 e ha lanciato un appello.

Jess Mitchell, di Cornwall, in Inghilterra, ha deciso di condividere la storia del suo bambino di 1 anno che aveva sintomi dal Coronavirus che lei non ha subito riconosciuto.

Bambino di 1 anno malato di Covid 19: la testimonianza della mamma per tutti i genitori

Il 22 marzo scorso, in Uk, si è celebrata la festa della mamma. Quando il figlio Perran, di 1 anno, si è svegliato lamentando dolori questa mamma ha pensato che il piccino stesse mettendo i denti. Il bimbo aveva la febbre così i genitori gli hanno fatto prendere un po’ d’aria. La sua mamma non era preoccupata. A pranzo però, dopo un’altra passeggiata, le cose hanno iniziato a peggiorare.

“Mitchell è diventato letargico, voleva le coccole, cosa che non è da lui” racconta la mamma. Quando gli hanno misurato la temperatura hanno scoperto che era alta. Il piccolo però non aveva sintomi respiratori come tosse o difficoltà a respirare, comunemente associati con il virus. La temperatura però era altissima. Il bimbo aveva 39° “ci siamo preoccupati molto, non sapevamo cosa fare”. Così hanno chiamato il numero di emergenza e hanno trovato un medico che li ha rassicurati. Il medico, nonostante non l’avesse visto di persona, in base ai sintomi gli ha diagnosticato il coronavirus. Ora tutta la famiglia, composta anche da una bimba di 4 anni, deve stare in quarantena. Devono stare lontani anche dalla mamma di 66 anni, ma Perran si riprenderà in pieno.

I genitori hanno deciso di condividere la sua storia per dimostrare che, purtroppo, anche i bambini si ammalano di coronavirus “possono prenderlo, anche se non hanno gravi ripercussioni, possono trasmetterlo, questo lo rende pericoloso”. Purtroppo, proprio perché i casi sono pochi non è molto chiaro come trattare pazienti tanti piccoli. Il bimbo non si è ancora ripreso completamente, non mangia ed è nervoso.“Le persone pensano che i bambini siano immuni, ma lo prendono anche loro, dovrebbe tornare come prima ma è stato uno shock.” E aggiungono: “Le persone devono seguire le indicazioni, chiunque può prenderlo, giovane o vecchio. Un bambino o un 30enne potrebbero stare bene, ma le persone vulnerabili a cui lo trasmettere potrebbero morire”.

Il papà Joe ha quindi pubblicato un messaggio su Facebook in cui ha invitato tutti a prendere il virus seriamente “Per favore prendete questo virus seriamente. Il 111 ci ha detto che mio figlio ha il coronavirus, il virus l’ha colpito attraverso modi che non possiamo comprendere. Questo è reale. Le spiagge di Cornwall erano affollate oggi, le strade e i negozi affollate di persone che comprano cose di cui non hanno bisogno. Il COVID 19 è una minaccia seria che minaccia le vite di migliaia di persone. Perry oggi è stato molto malato oggi e ora io e la mia famiglia siamo in isolamento per 14 giorni. L’80% delle persone prenderanno questa malattia e secondo le proiezioni 23 persone moriranno, questa è la traiettoria corrente. State a casa, niente è più importante della vostra salute e quella della vostra famiglia”.

