Qustodio è un’applicazione che permette ai genitori di monitorare e decidere i contenuti e le attività che i figli fanno online.

Un’applicazione molto utile che consente ai genitori di monitorare e limitare i contenute che i figli usano online sui propri dispositivi. Questa nuova app si chiama Qustodio e permette ai genitori di affidare tranquilla mente i dispositivi elettronici ai figli ben sapendo che non potrà accadere nulla di indesiderato.

Qustodio: come funziona e cosa è l’applicazione che protegge i nostri figli

Avere a disposizione uno strumento che permette ai genitori di controllare quello che i figli fanno mentre usano Smartphon, tablet e computer è molto importante. I pericoli sul web per chi ancora non è in grado di distinguere i pericoli, i nemici e le insidie che si possono celare sono veramente tanti.

Come per tutte le app, anche Qustodio va scaricato ed installato sia sul dispositivo dei genitori e sia su quello dei figli. Con l’app dei genitori sarà possibile ricevere dati e impartire delle regole. Mentre l’app dei figli monitorerà le attività e agirà proattivamente sulla base delle regole predeterminate dai genitori.

Per poter agire sul dispositivo dei figli, Qustodio opera attraverso una VPN che veicola il traffico e può pertanto controllarlo, così che ogni singolo sito, video o social network possano essere controllati, come riportato da Punto informatico.

I vantaggi di quest’app sono diversi e Qustodio può agire in diversi modo:

Blocco di contenuti inappropriati grazie ai filtri intelligenti che sono in grado di analizzare url ed altri elementi per bloccare elementi indesiderabili.

che sono in grado di analizzare url ed altri elementi per bloccare elementi indesiderabili. Regola il tempo passato davanti allo schermo : è il genitore a scegliere quanto tempo possa essere dedicato a questo tipo di attività ed allo scadere il terminale viene bloccato.

: è il genitore a scegliere quanto tempo possa essere dedicato a questo tipo di attività ed allo scadere il terminale viene bloccato. Controllo giochi ed app: si può decidere a priori cosa possa fare un figlio ed in che termini, evitando quindi che possa accedere a giochi violenti o ad app che non s’intende autorizzare.

si può decidere a priori cosa possa fare un figlio ed in che termini, evitando quindi che possa accedere a giochi violenti o ad app che non s’intende autorizzare. Monitora i social network : che sia Facebook o Twitter, WhatsApp o Instagram, Qustodio può restituire al genitore un report affidabile sul modo in cui il tempo online è stato sfruttato.

: che sia Facebook o Twitter, WhatsApp o Instagram, Qustodio può restituire al genitore un report affidabile sul modo in cui il tempo online è stato sfruttato. Nel caso in cui venga affidato ai bambini uno smartphone, Qustodio è in grado di monitorare chiamate ed SMS per far sì che si possano contattare soltanto persone affidabili.

per far sì che si possano contattare soltanto persone affidabili. Localizzazione e Panic Button: si tiene traccia della posizione di tuo figlio. In una situazione di emergenza i ragazzi possono anche inviare una notifica con il Panic Button. Ll’app si assicura che le opzioni di localizzazione siano attivate.

Il Panic Button è un’opzione che consente di avere una possibile opportunità di aiuto in caso di urgenze.

Qustodio funziona su tutte le principali piattaforme, Android, iOS, Windows e Mac in area desktop, nonché sui dispositivi Kindle Fire.

Per monitorare le attività di un solo figlio su di un singolo dispositivo elettronico è un’operazione che può essere effettuata a titolo completamente gratuito installando la versione basic del software.

Se sivuole aumentare il controllo c’è bisogno della versione Premium. In questo modo si consente di monitorare più figli e più dispositivi, ma soprattutto di aggiungere alla protezione alcune funzionalità essenziali per un’opera di garanzia più completa: Rilevamento di Posizione, Monitoraggio di Chiamate e Messaggi e Controllo Applicazioni.

Qustodio potrebbe trovare delle valide applicazioni anche in ambiti lavorativi ed anche nei processi didattici di classe.

Voi unimamme come giudicate questa applicazione? La utilizzerete, ne eravate a conoscenza?