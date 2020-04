In Germania ci si agginge a riaprire le scuole a partire dal 4 maggio, ma gradualmente e con misure severe. L’istruzione è competenza dei 16 Stati federali.

Unimamme, mentre il Belgio si prepara a riaprire le scuole dal prossimo 18 maggio, la Germania si accinge a farlo il prossimo 4 maggio, mentre Macron, in Francia, ha stabilito che la riapertura delle scuole medie e dei licei slitterà fino al mese di giugno.

Come si riorganizzano i tedeschi sulle scuole

Noi oggi ci occupiamo della Germania dove in alcune zone, come la Renania Settentrionale-Vestfalia, Sassonia, Berlino, Brandeburgo e Schleswig-Holstein sono riprese le attività dal 20 aprile scorso per tutti i ragazzi che stanno preparando gli esami. Dal 27 aprile, invece, le attività sono ripartite sempre per i ragazzi più grandi in alcuni Lander. In Germania l’istruzione è affidata ai 16 Stati federali. Durante la pandemia Angela Merkel ha lasciato autonomia ai Lander che hanno agito a seconda del tasso di contagio e possibilità di rispondere alla crisi. Per quanto riguarda la riapertura delle scuole ogni Lander avrà le sue regole, ma per tutti valgono alcuni principi fondamentali:

deve essere mantenuta la distanza di sicurezza

le classi non possono svolgersi contemporaneamente, tutte insieme, per questo ci vogliono dei turni

chi frequenta la scuola un giorno il successivo starà a casa e farà lezione a distanza

Come accennavamo, i vari Lander si stanno riorganizzando, ogni istituto decide da sé come gestire la distribuzione delle classi, ma per ogni ogni anno sono garantite delle ore di didattica da fare. I banchi sono distanziati tra loro di 1,5 metri e alcuni istituti richiedono di indossare le mascherine. Si sfruttano tutti gli spazi, persino le palestre. Presso l ’Evangelisches Gymnasium di Kleinmachnow, alla periferia di Berlino per il momento stanno frequentando solo i maturandi. Sono in aula a gruppi di 7 e la distanza durante la lezione è di 2 metri. In Germania alcuni asili e scuole hanno continuato e continuano a funzionare accogliendo figli di medici, poliziotti, infermieri ed infermiere, pompieri. Nel frattempo in Italia non si parla di riapertura delle scuole a breve, ma bensì in settembre, mentre la Spagna non ha ancora una data. Attualmente in Germania i casi di Covid 19 sono più di 158 mila e i morti 5900. Unimamme, cosa ne pensate di queste norme di cui si parla su Il Foglio? Secondo voi potrebbero funzionare anche da noi?

